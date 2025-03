Un Parlay de Jornada 13 para convertir $100 en $75,000

Te presentamos un parlay con nueve selecciones que, con una inversión de tan solo 100 pesos, podría hacerte ganar 76,785 pesos gracias a un momio de +76,785. Aquí te desglosamos los picks para que armes tu boleto y sueñes con el gran premio este fin de semana.

Comenzamos con Necaxa vs Querétaro, donde apostamos por la victoria de los Rayos a pesar de la baja de su goleador, Diber Cambindo. Necaxa ha mostrado solidez en casa, y Querétaro sigue sin ganar de visitante. En Mazatlán vs Atlas, optamos por el empate, considerando la irregularidad de ambos equipos en el torneo. Dos escuadras que no terminan de despegar y suelen neutralizarse.

Más y más pronósticos

Para Toluca vs Pachuca, la doble oportunidad (empate o triunfo de los Tuzos) ofrece un momio atractivo. Pachuca llega en buena forma, y Toluca, aunque fuerte en casa, puede tropezar. En Juárez vs Puebla, vamos con la victoria de los Bravos, quienes pelean por mantenerse en zona de repechaje, mientras La Franja ya está prácticamente eliminada.

El duelo Chivas vs Cruz Azul nos lleva a la doble oportunidad (triunfo o empate del Rebaño). Cruz Azul juega a media semana contra América en Concacaf, lo que podría mermar su rendimiento. En el choque estelar, América vs Tigres, la doble oportunidad (empate o Tigres) con momio -110 es una gran opción ante un América que podría rotar tras su desgaste internacional.

Si le pegas a todos, llegas a un gran monto

En Monterrey vs Tijuana, los Rayados son favoritos claros para imponerse en casa. Santos vs San Luis pinta para empate entre dos equipos con aspiraciones limitadas. Finalmente, en León vs Pumas, la doble oportunidad (empate o Pumas) es nuestra elección, ya que León podría llegar golpeado anímicamente tras su despedida del Mundial de Clubes.

Con estas nueve selecciones, el parlay alcanza un momio de +76,785. Si todos los resultados se alinean, tus 100 pesos se transformarían en 76,750 pesos.

