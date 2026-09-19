Parma vs Genoa; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 de la Serie A

Este fin de semana se llevará a cabo un partido de vida o muerte para el Genoa, equipo en el que Johan Vásquez es uno de los estelares y que necesita obtener los 3 puntos de visitante si lo que desea es mantenerse en la primera categoría de Italia pese a que el torneo apenas inició.

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El juego entre el Parma y el Genoa corresponde a la Jornada 5 de la Serie A, una de las ligas más importantes que hay en Europa. Se espera que el mexicano Johan Vásquez sea titular en el conjunto visitante, por lo que no está de más conocer todos los detalles al respecto.

¿Cómo le ha ido al Genoa de Johan Vásquez en este inicio de temporada?

Tal y como se esperaba, el Genoa ha sido uno de los equipos que más dificultades ha demostrado en este inicio de temporada en la Serie A, por lo que, pese al buen nivel que ha mostrado el seleccionado nacional mexicano, su club es un candidato a perder la categoría.

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Y es que, después de cuatro juegos disputados, el Genoa se encuentra en la penúltima posición de la tabla general en Italia al registrar 1 punto luego de un empate y tres derrotas, así como dos goles a favor (uno de ellos de Johan Vásquez) por ocho en contra.

Dicho lo anterior, este partido será fundamental para el Genoa considerando que el Parma es otro de los candidatos a perder la categoría, por lo que si el club logra arrebatarle algunos puntos en su casa podría tener el envión anímico suficiente para despertar en la siguiente parte de la campaña.

¿Dónde ver EN VIVO a Johan Vásquez en el Parma vs Genoa?

Luego de lo vivido en la Copa de Italia entre semana, la Serie A vuelve al ruedo a través de la Jornada 5 este fin de semana, y uno de los duelos más interesantes será el Parma vs Genoa. Este partido se llevará a cabo el domingo en punto de las 7:00 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Disney Plus.