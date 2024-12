¡No te los pierdas! Los partido que no te puedes perder del 2024

El año 2024 está muy cerca de terminar, quedan pocos partidos por disputar ya que por las fechas navideñas, muchas ligas van a tener unos días de descanso. En el caso del futbol mexicano, finaliza el torneo el próximo domingo 15 de diciembre del 2024.

Es por eso que aquí te dejamos los partidos más llamativos de las Ligas más vistas en Europa, con el día, la fecha y la hora en que se va a disputar el encuentro.

Los partidos que no te puedes perder 2024

Un encuentro llamativo en la lucha por los primeros lugares de LaLiga es el Barcelona vs Atlético de Madrid, se jugará el sábado 21 de diciembre del 2024, a las 14 horas tiempo del centro de México.

El segundo encuentro que podrás ver llamativo de LaLiga es el Real Madrid vs Sevilla, encuentro que siempre son cerrados. Se jugará el domingo 22 de diciembre del 2024, a las 9:15 am tiempo del centro de México.

En la Premier League, el Tottenham vs Liverpool del domingo 22 de diciembre del 2024 a las 10:30 am tiempo del centro de México y el West Ham vs Liverpool del 29 de diciembre del 2024 a las 11:15 am tiempo del centro de México.

En la Serie A, el 29 de diciembre del 2024 a las 13:45 tiempo del centro de México se jugará el Milan vs Roma.

En la Bundesliga, un partido por la lucha en la parte alta, Bayern Munich vs RB Leipzig viernes 20 de diciembre del 2024 a las 13:30 horas tiempo del centro de México

Y por último, el mexicano Santiago Giménez jugará ante Lozano en el que puede ser su último partido en Europa. PSV vs Feyenoord domingo 22 de diciembre del 2024 a las 7:30 am tiempo del centro de México.

