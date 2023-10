La Premier League tendrá un partido en Nochebuena, no pasaba desde 1995

La Premier League dio a conocer este 26 de octubre que un partido correspondiente a la jornada 18 se disputará el 24 de diciembre, día que se celebra la Noche previa a la Navidad.

Fue hace 28 años que la Premier League no tenía un partido en la víspera de Navidad, en dicha ocasión, fue un Leeds United vs Manchester United, los partidos dejaron de jugarse en esa fecha, puesto que los aficionados se oponían a programar partidos en esta fecha por los problemas de transporte.

¿Que juego será en Nochebuena?

El partido que caerá en domingo, 24 diciembre será el Wolves vs Chelsea para llevar a cabo las actividades correspondiente a la jornada 18 de la Premier League debido a las peticiones de las televisoras.

Ante esta situación, los aficionados del Chelsea están en contra de esta decisión, ya que consideran inaceptable que el Wolves-Chelsea haya sido programado para Nochebuena. Una decisión que rompe una tradición de casi tres décadas en Inglaterra de no jugar en una noche previa a Navidad. Este juego, originalmente se haría 24 horas antes, ya que estaba programado para el 23 de diciembre.

La Premier League suele tener un calendario lleno desde el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, pero desde 1995 el 24 de diciembre no se jugaba un partido.

Por otro lado, no existe ninguna ley de la Premier League que impida colocar encuentros en esta fecha, pero es una especie de norma no escrita en la competición, debido a los sacrificios que ya se realizan para esas fechas, como el ‘Boxing Day'.

Además, en el comunicado de la liga se incluye la programación del tradicional ‘Boxing Day’ (26 de diciembre) en el que se diputarán cinco encuentros: Newcastle vs Nottingham Forest, Fulham vs Bournemouth, Sheffield United vs Luton Town, Burnely vs Liverpool y Manchester United vs Aston Villa.

