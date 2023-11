Los partidos Champions League de este martes 7 de noviembre

Este día comienza la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League donde se puede definir los primeros clasificados a los octavos de final y también a los primeros eliminados.

Ocho encuentros son los que se jugarán este martes.

Shakhtar Donetsk vs Barcelona | Volksparkstadion | 11:45 hrs.

El Shakhtar Donetsk fue un hueso duro de roer para el Barcelona en la tercera jornada, pero el conjunto ucraniano se fue de vacío de Montjuïch al perder 1-2 en su primer partido bajo el mando de Marino Pušić. A tres puntos del Porto, que ocupa la segunda posición del grupo H, el Shakhtar ha encadenado dos victorias domésticas y afronta este martes en su casa temporal del Volksparkstadion un duelo en el que se juega buena parte de sus opciones de avanzar a los octavos de final.

Aunque el balance de los enfrentamientos entre ambos clubs es muy favorable para el Barcelona, los azulgranas nunca se han impuesto dos veces al Shakhtar en una fase de grupos de la Champìons. Un triunfo de los dirigidos por Xavi Hernández les da el pase a la siguiente ronda.

Borussia Dortmund vs Newcastle | Signal Iduna Park | 11:45 hrs.

Apenas dos semanas después de derrotar al Newcastle por 1-0 y dejar abierto el Grupo F, el Borussia Dortmund ahora se prepara para darle la bienvenida en el Signal Iduna Park para el esperado partido de vuelta. Los hombres de Edin Terzić vienen de su mayor derrota en casa en el “Der Klassiker” (4-0) el fin de semana pasado contra su archirrival Bayern Munich.

Newcastle ha hecho un examen de conciencia desde su derrota ante el Dortmund, empatando con los Wolves antes de cambiar de estilo para derrotar al Manchester United y al Arsenal sin recibir goles.

Lazio vs Feyenoord | Stadio Olimpico | 14:00 hrs.

Habría que ser adivino para predecir qué equipo de la Lazio se enfrentará a Feyenoord después de que sus últimos cuatro resultados alternaron entre victorias y derrotas. El dinero de manera inteligente se invertiría en un triunfo aquí, dado que cayó 1-0 ante Bologna el viernes por la noche, pero después de que el entrenador Maurizio Sarri se lamentara de la falta de contundencia de su equipo en el último tercio, parece poco probable que cualquier victoria sea convincente.

Si bien la clasificación para los octavos de final no puede estar asegurada aquí para Feyenoord, una victoria en el Stadio Olimpico lo dejaría con un pie en dicha instancia. Ubicado en la cima de la clasificación antes de esta última jornada de partidos del Grupo E.

Milan vs PSG | San Siro | 14:00 hrs.

Un comienzo de temporada 2023/24 alentador rápidamente se volvió amargo para el Milan después de una racha sin victorias de cuatro partidos oficiales en los que no logró anotar en tres ocasiones (E1, P3), un tramo que deja al entrenador Stefano Pioli bajo una gran presión. Su campaña en la Champions League ahora está en juego, ya que los “Rossoneri” ocupan el último lugar del Grupo.

La temporada del PSG ha seguido una trayectoria opuesta a la de sus anfitriones. Una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones por primera vez en 2023 hace que los hombres de Luis Enrique se sientan bien.

Atlético de Madrid vs Celtic | Metropolitano | 14:00 hrs.

El Atlético de Madrid, guiado por Diego Pablo Simeone, empató en sus dos salidas hasta la fecha (1-1 vs Lazio y 2-2 vs Celtic) y busca su segundo triunfo en el Metropolitano tras el logrado el 4 de octubre contra el Feyenoord, frente al que los rojiblancos estuvieron dos veces por detrás en el marcador (3-2).

Sin haber aún conseguido una victoria en esta fase de grupos (E1, P2), el Celtic está prácticamente obligado a vencer por primera vez al Atlético (E3, P4) para mantenerse vivo en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Manchester City vs Young Boys | Etihad Stadium | 14:00 hrs.

Manchester City ya está a punto de clasificarse para los octavos de final después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos por marcador idéntico de 3-1. Fue aún más cómodo para el equipo de Pep Guardiola el fin de semana, cuando derrotó al Bournemouth por 6-1, y su cuarta victoria oficial consecutiva los vio terminar en la cima de la tabla de la Premier League.

Si bien el Young Boys está invicto desde que perdió ante el Manchester City en la tercera jornada (G2, E1) y encabeza la Superliga suiza, solo tiene un punto en esta fase de grupos. Ya a cinco puntos del RB Leipzig, que ocupa el segundo lugar, el equipo necesita una victoria para seguir vivos en el torneo.

Otros encuentros que se disputarán este día serán Porto vs Antwerp en el Estadio do Dragao y Estrella Roja vs RB Leipzig en la cancha del Stadion Rajko Mitić