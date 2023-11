Los partidos Champions League de este miércoles 8 de noviembre

Este miércoles 8 de noviembre continúa la jornada 4 de la Champions League con ocho encuentros donde destacan los duelos entre Real Madrid vs Braga, Arsenal vs Sevilla, PSV vs Lens y Bayern Munich vs Galatasaray.

Real Madrid vs Braga | Estadio Santiago Bernabéu | 14:00 hrs.

Con 9 puntos de 9 disputados, el Real Madrid acaricia su pase a los octavos de final de la Champions League, que puede sellar este día en el Santiago Bernabéu frente a un Braga al que se impuso por la mínima en la tercera jornada (1-2). Los blancos sufrieron para tumbar al conjunto bracarense y encaran el nuevo duelo después de perder el liderato de LaLiga empatando 0-0 en una gris actuación colectiva frente al Rayo Vallecano, que no puntuaba en el Bernabéu desde la temporada 1999-2000.

Te puede interesar: Santiago Giménez rompe el silencio sobre su polémico cobro de panenka

Tercero en el grupo C (G1, P2), el Braga va a la casa del Madrid habiendo marcado en cada uno de sus 19 partidos oficiales en esta campaña (G12, E3, P4), siete de ellos europeos (G5, P2). La media docena de goles endosada al Portimonense el sábado en la Liga Portugal (6-1) habrá reforzado la confianza del Braga para intentar lograr un triunfo histórico en el feudo del 14 veces campeón de la Champions League, debiéndose destacar que el equipo de Artur Jorge anotó cada uno de sus seis goles en el segundo tiempo tras llegar al descanso perdiendo por 1-0.

Arsenal vs Sevilla | Emirates Stadium | 14:00 hrs.

Arsenal y Sevilla, dos equipos que no pasan por su mejor momento, vuelven a medir sus fuerzas 15 días después de su duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El conjunto londinense, vencedor por 2-1 en el feudo blanquirrojo y líder del grupo B, endosó una manita al Sheffield United cuatro días más tarde en la Premier League (5-0), pero ha sufrido dos derrotas consecutivas en su primer bache de la campaña.

Te puede interesar: El nuevo trabajo del Capi Pérez en el mundo del futbol

Tercero a cuatro puntos del Arsenal y tres del Lens, el Sevilla agotaría prácticamente sus opciones de clasificarse para los octavos de final en caso de no ganar en el Emirates. El equipo blanquirrojo visita con bajas de peso (Ramos, Acuña, Nyland) a un rival de enorme potencial ofensivo, y su historial en terreno inglés no es alentador para el Sevilla.

PSV vs Lens | Philips Stadium | 14:00 hrs.

Puede que el PSV, con el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, haya conseguido la increíble cifra de 11 victorias de 11 en la Eredivisie el fin de semana con una goleada de 6-0 sobre el Heracles, pero su campaña en Champions hasta ahora ha sido una historia diferente. Con dos empates y una derrota en tres partidos del Grupo B hasta el momento, el PSV ocupa el último lugar del grupo por diferencia de goles y aparentemente está al borde de otra eliminación en la fase de grupos.

El Lens ocupa el segundo puesto del grupo y está luchando con todas sus fuerzas para llegar a la siguiente fase por primera vez en la historia del club. Una racha invicta de nueve partidos en todas las competiciones (G4, E5) sin duda ayuda a los hombres de Franck Haise, para hacerlo realidad.

Bayern Munich vs Galatasaray | Allianz Arena | 14:00 hrs.

El pasado sábado fue una “noche especial” para Bayern Munich, en palabras de Harry Kane, ya que consiguió su mayor margen de victoria (4-0) fuera de casa ante su gran rival, el Borussia Dortmund, mientras que el propio Kane se convirtió en el primer jugador en lograr un hat-trick en su primer ‘Der Klassiker’ de la Bundesliga. Otra noche memorable les espera a los bávaros si pueden continuar con su récord perfecto en la Liga de Campeones, ya que una victoria más representaría su clasificación a los octavos de final de la competición.

El rival esta vez será el Galatasaray, un equipo con solo una mancha en su récord en sus últimos nueve partidos oficiales (G8, P1), esta derrota resultó ser el 3-1 ante el Bayern en el anterior enfrentamiento entre ambos. El equipo turco buscará continuar en la segunda posición del grupo A, pero su realidad podría ser muy gris.

Otros encuentros que se disputará este miércoles serán los juegos Napoli vs Unión Berlín, Real Sociedad vs Benfica, Copenhague vs Manchester United y Salzburgo vs Inter de Milán.