Listos los Cuartos de Final de la Champions League 2022-2023

Luego de una intensa fase de Octavos, se definieron a los equipos clasificados a los Cuartos de Final de la Champions League. El vigente campeón sigue vivo, luego de haber echado curiosamente al subcampeón del torneo.

Pep Guardiola y su Manchester City se metieron una vez más entre los ocho mejores, mientras que el PSG fracasó con todo y que tanto Lionel Messi como Kylian Mbappé estuvieron presentes en un emocionante choque ante el Bayern Múnich.

Los partidos de Cuartos de Final de la Champions League

Los equipos dominantes en los Cuartos de Final de la Champions League, son los de la Serie A de Italia. El Napoli del ‘Chucky’ Lozano se metió por primera vez entre los ocho mejores, mientras que el Milan ha concretado un gran regreso al torneo de clubes más importante de clubes, a nivel de Europa. Junto a ellos, el Inter también clasificó. Es por eso que habrá un duelo entre ellos en la siguiente ronda.

El resto de los clubes clasificados son: Real Madrid, Benfica, Bayern Múnich, Chelsea y Manchester City. Los cruces de los Cuartos de Final son:

- Real Madrid vs Chelsea

- Inter vs Benfica

- Manchester City vs Bayern Múnich

- Milan vs Napoli

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Champions League?

Los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Champions League, se jugarán entre el 11 y 12 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el 18 y el 19 del mismo mes.

De igual manera se definió el camino a seguir en el torneo. El ganador del duelo entre el Milan y Napoli, se medirá al vencedor del partido entre Benfica e Inter. Eso quiere decir que el club que avance entre Manchester City y Bayern Múnich, chocará con el que supere el Real Madrid vs Chelsea.

