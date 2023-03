Así se jugarán los Cuartos de Final de la Europa League

Luego de una emocionante etapa, en la que la sorpresa fue la eliminación del Arsenal a manos del Sporting Lisboa, se definieron a los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final de la Europa League.

Aún con participación mexicana, gracias a Santiago Giménez y el Feyenoord, además de que el Sevilla del ‘Tecatito’ Corona logró meterse, ya se conocen los cruces que habrá entre los mejores ocho del segundo torneo de clubes más importantes a nivel de Europa.

Los partidos de los Cuartos de Final de la Europa League

Habrá dos representantes de Italia con la Roma y la Juventus, siendo el país que domina tanto en la Europa League, como la Champions. De igual manera el Union Saint-Gilloise de Bélgica sorprendió al meterse entre los mejores ocho, al igual que el Sporting Lisboa.

El resto serán el Manchester United, Sevilla, Bayer Leverkusen y el ya mencionado Feyenoord. Los ingleses fueron los primeros en aparecer en el sorteo, para definir que los cruces de los Cuartos de Final sean así:

- Manchester United vs Sevilla

- Juventus vs Sporting Lisboa

- Bayer Leverkusen vs Union-Saint Gilloise

- Feyenoord vs Roma

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Europa League?

Los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Europa League, se jugarán el 13 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán el 20 del mismo mes. Ese día conoceremos a los cuatro clasificados a las semifinales.

De igual manera se definió cómo se jugarán las semifinales de la Europa League, siendo el vencedor del Feyenoord vs Roma, quien se mida al que supere el choque entre el Bayer Leverkusen y el Union-Saint Gilloise. Mientras que el club que avance entre Manchester United y Sevilla, se medirá al ganador del Juventus vs Sporting, en la siguiente ronda que tendrá el torneo.

