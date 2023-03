Clasificados a Cuartos de Final de la Europa League

Ya tenemos los ocho equipos clasificados para la fase de Cuartos de Final de la UEFA Europa League. Los equipos que avanzan a la siguiente fase se dieron tras los siguientes enfrentamientos: Friburgo vs Juventus, Feyenoord vs Shakhtar Donetsk, Real Betis vs Manchester United, Fenerbahce vs Sevilla FC, Ferencvaros vs Bayern Leverkusen, Real Sociedad vs AS Roma, Union St. Gilloise y Arsenal vs Sporting CP.

Todos los clasificados se dieron este jueves 16 de marzo en los partidos de vuelta de la Europa League. Fueron cuatro equipos los que consiguieron primero su clasificación, se trata de la Juventus que ganó 3-0 en el marcador global a Friburgo, el Feyenoord al vencer al Shakhtar 8-2 en el marcador global, con gol de Santiago Giménez incluido. El conjunto inglés, Manchester United al ganarle 5-1 al Real Betis. Y el Sevilla que a pesar de la derrota en el partido de vuelta, clasificó por marcador global de 2-1 ante el Fenerbahce.

Te puede interesar: Video: Revive el gol de Santiago Giménez vs Shakhtar en la Europa League

En los partidos de las dos de la tarde (tiempo del centro de México), se clasificaron los últimos cuatro equipos restantes, los resultados fueron:

Bayern Leverkusen clasificado a Cuartos de Final . Marcador global: Ferencvaros 0-4 Bayern Leverkusen .

clasificado a . Marcador global: 0-4 . AS Roma clasificado a Cuartos de Final . Marcador global: Real Sociedad 0-2 AS Roma.

clasificado a . Marcador global: 0-2 Union St. Gilloise clasificado a Cuartos de Final. Marcador global: Union St. Gilloise 6-3 Union Berlin.

clasificado a Marcador global: 6-3 Sporting CP clasificado a Cuartos de Final en penales. Marcado global Arsenal 3-3 Sporting. En penal se definió la clasificación y el resultado fue 3-5 a favor de Sporting.

Fecha del sorteo de Cuarto de Final Europa League

El sorteo de Europa League se hará desde Nyon, Suiza y se celebrará este viernes 17 de marzo, después del sorteo de la Champions League.

Te puede interesar: Clasificados a Cuartos de Final de la Champions League