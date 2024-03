Así se jugarán los Cuartos de Final de la Europa League

Quedaron definidos los cruces de los cuartos de final en la Europa League luego del sorteo en donde e ex campeón del mundo, Fernando Llorente, fue encargado de ir sacando las pelotitas para formar las llaves entre los últimos 8 equipos de la competencia.

Así quedaron los enfrentamientos en busca del título en Dublín el próximo 22 de Mayo.

AC Milán vs Roma

Liverpool vs Atalanta

Bayer Leverkusen vs West Ham United

Benfica vs Olympique de Marsella

El camino a la final

Después de más de 154 partidos en la temporada de la Europa League entre repechaje, fase de grupos y ronda de eliminación, solo 8 equipos pelearán por llegar a la final en el estadio de Dublín el próximo 22 de Mayo, las llaves han quedado definidas y todo está listo para que sean partidos de gran nivel.

La llave “A” está conformada por los duelos entre Benfica vs Marsella y Liverpool vs Atalanta, por lo que los equipos vencedores de los cuartos de final se enfrentarán en las semifinales, mientras que en la otra llave se encuentran los enfrentamientos entre Milán vs Roma y Bayer Leverkusen vs West Ham.

El Machín contra el invicto de Europa

El West Ham de Edson Álvarez enfrentará al único invicto en las 5 grandes ligas de Europa, el Leverkusen de Xabi Alonso ha conseguido una reach’a de 37 partidos sin perder y en la competencia Europea logró remontar un resultado en contra de 2 goles ante el Qarabag en los octavos de final.

Los “Reds” son los grandes favoritos para llevarse el título, en la última temporada de Jürgen Klopp con el Liverpool buscarán los 4 títulos que disputan con la Copa de la Liga ya en su repertorio, de momento es la llave más dispareja al enfrentar al Atalanta, uno de los 3 clubes italianos que aún viven en la competencia.

