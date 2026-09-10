Partidos de HOY, jueves 10 de septiembre, de la Champions League en la jornada 1 de la fase de liga

Continúan las acciones de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026/2027. El certamen más prestigioso del futbol europeo nose detiene y esta cartelera promete emociones de alto voltaje, en un formato donde cada punto resulta determinante dentro de una tabla general.

Con la mirada puesta en asegurar un boleto directo a la siguiente ronda y evitar los repechajes, tanto las potencias tradicionales como los proyectos emergentes saltan a la cancha obligados a mostrar su mejor versión desde el silbatazo inicial.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Exjugador del América llega como nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026

Entre los duelos más llamativos del día destacan la visita de la Roma a Estambul, el estreno continental del Como frente al Leipzig y la presentación del Bayern Múnich y Manchester United ante su público en esta jornada inaugural.

El ambiente también arderá en Turquía, donde el Fenerbahce intentará frenar las aspiraciones del cuadro de la capital italiana en un duelo de pronóstico reservado.

Te puede interesar: El Club Puebla revela la razón por la que Emiliano Gómez salió del equipo rumbo a Tigres en pleno Apertura 2026

Partidos del jueves 10 de septiembre de la Champions League

Fenerbahce vs AS Roma – 10:45 horas (Tiempo del Centro de México) / Estadio Şükrü Saracoğlu

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk – 10:45 horas / Philips Stadion

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt – 13:00 horas / Allianz Arena

Como 1907 vs RB Leipzig – 13:00 horas / Stadio Giuseppe Sinigaglia

Manchester United vs Sabah FK – 13:00 horas / Old Trafford

Slavia Praga vs Lens – 13:00 horas / Eden Arena

(Todos los juegos hora del centro de México).

Te puede interesar: El inesperado mensaje de Christian Martinoli al ‘Turco’ Mohamed: “No te vamos a reprochar nada”