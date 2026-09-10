Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Partidos de HOY, jueves 10 de septiembre, de la Champions League en la jornada 1 de la fase de liga

Conoce los espectaculares juegos imperdibles de hoy, en la jornada 1 de la fase de liga del torneo europeo más importante del mundo

Los partidos de la UEFA Champions League que se jugarán hoy miércoles 22 de julio
La Champions League ya comenzó gracias a sus rondas clasificatorias para los equipos de ligas como las de Chipre y Albania: estos son los partidos de hoy|Crédito: @ChampionsLeague

Escrito por: Sebastian Cortés

Continúan las acciones de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026/2027. El certamen más prestigioso del futbol europeo nose detiene y esta cartelera promete emociones de alto voltaje, en un formato donde cada punto resulta determinante dentro de una tabla general.

Con la mirada puesta en asegurar un boleto directo a la siguiente ronda y evitar los repechajes, tanto las potencias tradicionales como los proyectos emergentes saltan a la cancha obligados a mostrar su mejor versión desde el silbatazo inicial.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Exjugador del América llega como nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026

Entre los duelos más llamativos del día destacan la visita de la Roma a Estambul, el estreno continental del Como frente al Leipzig y la presentación del Bayern Múnich y Manchester United ante su público en esta jornada inaugural.

El ambiente también arderá en Turquía, donde el Fenerbahce intentará frenar las aspiraciones del cuadro de la capital italiana en un duelo de pronóstico reservado.

Te puede interesar: El Club Puebla revela la razón por la que Emiliano Gómez salió del equipo rumbo a Tigres en pleno Apertura 2026

Partidos del jueves 10 de septiembre de la Champions League

  • Fenerbahce vs AS Roma – 10:45 horas (Tiempo del Centro de México) / Estadio Şükrü Saracoğlu
  • PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk – 10:45 horas / Philips Stadion
  • Bayern Múnich vs Bodo/Glimt – 13:00 horas / Allianz Arena
  • Como 1907 vs RB Leipzig – 13:00 horas / Stadio Giuseppe Sinigaglia
  • Manchester United vs Sabah FK – 13:00 horas / Old Trafford
  • Slavia Praga vs Lens – 13:00 horas / Eden Arena

(Todos los juegos hora del centro de México).

Te puede interesar: El inesperado mensaje de Christian Martinoli al ‘Turco’ Mohamed: “No te vamos a reprochar nada”

Tags relacionados
Manchester United (Pertenece a Premier League) Bayern Munich (Pertenece a Bundesliga) AS Roma Fenerbahce

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

PRESENTACIÓN DE RAFA MÁRQUEZ FECHA .jpeg

Selección Azteca| Presentación de Rafa Márquez

10:20 a. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
11 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
11 SEP
ATLANTE VS PACHUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca Live Previo

7:50 p. m.
11 SEP
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

8:45 p. m.
11 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
11 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Alejandro ‘Konejo’ González vs Miguel ‘Coquerito’ Rojas

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP