Partidos de la FECHA FIFA HOY viernes 2 de octubre: juegos internacionales, horarios para ver EN VIVO

La oferta en cartelera de partidos de futbol por el mundo es basta este viernes 2 de octubre, con juegos oficiales en Europa con la Nations League como Francia ante Italia y amistosos por todos lados, incluyendo la aparición de Colombia contra Paraguay, así como compromisos en la Liga MX Femenil que también llaman la atención.

La Selección Mexicana no juega hoy viernes 2 de octubre, pero alista su equipo Rafa Márquez para el compromiso del sábado en contra de Estados Unidos en el State Farm de Arizona, el cual sucederá a las 7:50 de la tarde y que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete.

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Los partidos, agenda y horarios entre amistosos y juegos oficiales

UEFA Nations League



Bélgica vs Turquía | 12:45 horas MX

Francia vs Italia | 12:45 horas MX

Selecciones de alto perfil se enfrentan. La Selección de Francia con una nueva aparición de Zidane al frente ahora tendrá su primer encuentro en este ciclo ante Italia, la cual inmediatamente trae recuerdos de la Final del Mundial del 2006.

Concacaf Nations League



Surinam vs Guatemala | 16:00 horas MX

Martinica vs Honduras | 18:00 horas MX

El Salvador vs Jamaica | 20:00 horas MX

En la Nations League pero de la Concacaf hay equipos que son llamados a la acción y se enfrentrán para ir a los Cuartos de Final del torneo.

Amistosos internacionales en la fecha FIFA



Corea del Sur vs Venezuela | 05:00 horas MX

Colombia vs Paraguay | 18:00 horas MX

Colombia ante Paraguay en la región de CONMEBOL luce muy interesante, recordando la grata versión de cada selección que dieron en el Mundial del 2026. Se pronostica un buen partido en el que pondrán lo mejor en la cancha para continuar con ese nuevo ciclo.

Liga MX Femenil



Santos Laguna vs Puebla | 17:00 horas MX

Pumas vs Tigres | 19:00 horas MX

Monterrey vs América | 21:00 horas MX

En el futbol femenil, destaca especialmente el partido de Monterrey contra América, pues se miden los equipos líderes del Grupo A y del Grupo B, por lo que toma relevancia como una especie de final con los dos mejores hasta este punto del torneo jugándose la Jornada 10.