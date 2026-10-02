No se quedó callado y se suma a la ola de críticas por el caso Cristiano Ronaldo, recordando toda la historia que juntos escribieron en el Real Madrid

El escándalo en Portugal con la salida de Cristiano Ronaldo de la selección por las diferencias y la falta de respeto que percibió de parte de Jorge Jesús, el entrenador en el combinado nacional, ha llegado también a oídos de su excompañero Marcelo, quien se sumó a la ola de críticas y se colocó en favor de CR7 enmedio de lo que podría desatar la renuncia del astro del futbol de su selección.

Cristiano Ronaldo, en el partido pasado de Portugal ante Noruega, fue desde su óptica 'ninguneado' por el DT que previamente lo dirigió en Al Nassr. De acuerdo a lo que se conoce y que ha salido a la luz, el estratega le avisó a Cristiano que ante los noruegos sería suplente y entraría de cambio y ya en el partido lo puso a calentar los últimos 30 minutos del juego.

Como había existido una charla, el 5 veces balón de oro esperó para ingresar pero los minutos pasaron; paralelamente en la cancha, al equiso luso lo empataron 1-1 al minuto 51 y tres minutos después retomaron la ventaja con gol de Ramos al 54', lo que sin duda apretó el partido y de ahí que la estrategía cambió.

Pero el ex Juventus a su parecer, quería transparencia de su entrenador y comunicación, pero Jorge Jesús lo mantuvo en la zona de calentamiento para no ingresar al terreno de juego. Con todo ese problema que se evidenció, la historia no cerró y entregó más capítulos y parece que faltan.

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Y es que Cristiano no entrenó con el equipo asumiendo una postura de protesta y se entrenó en el gimnasio del hotel previo al juego ante Dinamarca, por lo que hubo una junta extraordinaria con el presidente de la Federación y el DT Jorge Jesús y parece que habrían llegado a un acuerdo sano.

Pero en conferencia de prensa, Jorge Jesús tocó el tema y recalcó que él al mando puede tomar las decisiones y dejó claro que nunca hará movimientos tácticos o cambios sugeridos por jugadores, presidentes o quien sea refiriéndose a que no cambiará nada con la postura de Cristiano.

Acotó también que él "puede prometer lo que quiera", pero si ve en la práctica otra cosa en la cancha tiene el puesto para tomar sus decisiones en beneficio del equipo.

Luego de revelarse las declaraciones, Cristiano dejó el hotel de concentración y se marchó a Madrid y este caliente tema desde el domingo espera por una conclusión, quizás una postura definitiva de Cristiano en el que se especula que podría decidir renunciar a la selección a los 41 años de edad.

Se cree que podría haber un mensaje de Jorge Jesús asumiendo una responsabilidad en el caso lo que podría sanar la relación con jugadores y CR7 o bien que la Federación decida remover de su cargo a Jorge Jesús, sin embargo eso mandaría un mensaje de su culpabilidad y pondría a la enorme figura de Cristiano por encima de todo.

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Y a todo esto, ¿qué dijo Marcelo, ex compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y con el que se forjó una linda amistad?

Como lo dijo Arturo Vidal reconociendo la leyenda de Cristiano Ronaldo, o Sir Alex Ferguson subrayando el error del entrenador Jorge Jesús entre muchos otros que han opinado, ahora es el propio Marcelo, con el que CR7 jugó en 332 partidos como merengue quien siendo muy breve, dejó claro de qué lado está.

¿Qué puedo decir?

Marcelo posteó una imagen celebrando con Cristiano dándose un caluroso abrazo y con el tecto ¿qué puedo decir?, dejó claro de qué lado de la historia está reconociendo así su legado, impacto, calidad y respeto que merece.