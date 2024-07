Fechas, horarios y partidos de la Jornada 4 del Apertura 2024

Se terminó la Jornada 3 del Apertura 2024. Luego de tres fechas, Cruz Azul marcha con paso perfecto en el certamen, es líder con nueve unidades, es el equipo con más goles en el semestre y destaca su defensa, que no ha recibido un solo tanto en los duelos disputados.

Por su parte, el bicampeón del futbol mexicano, el América, no ha tenido el inicio que hubiera esperado, pues suma apenas una victoria, y dos derrotas, la última el pasado miércoles 17 de julio, frente a los Tigres, que terminaron una racha de cinco años sin poder vencer a las Águilas.

Fechas y horarios de los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2024

Ahora este fin de semana se disputará la Jornada 4 del Apertura 2024, esto previo al parón que habrá en la Liga BBVA MX, por la Leagues Cup, torneo que disputan las escudras aztecas ante las de la MLS, entre el 26 de julio y el 25 de agosto. Aquí te decimos las Fechas y los horarios de los partidos de esta fecha.

Viernes | 19 de julio

Atlético San Luis vs Xolos | 7:00 PM

Puebla vs Atlas | 9:05 PM

Sábado | 20 de julio

Chivas vs Mazatlán | 5:05 PM

Santos vs Tigres | 7:00 PM

Rayados vs Querétaro | 7:00 PM

Cruz Azul vs Toluca | 9:05 PM

FC Juárez vs América | 9:10 PM

Domingo | 21 de julio

Pumas vs Pachuca | 5:00 PM

León vs Necaxa | 7:05 PM

Así va la Tabla General del Apertura 2024 tras la Jornada 3

Luego de tres fechas, así marcha la Tabla General del Apertura 2024:

1) Cruz Azul - 9 pts

2) Pumas - 7 pts

3) Toluca - 7 pts

4) Tigres - 7 pts

5) Xolos - 6 pts

6) Rayados - 6 pts

7) Atlas - 5 pts

8) Pachuca - 4 pts

9) Chivas - 4 pts

10) Atlético San Luis - 4 pts

11) Puebla - 4 pts

12) Necaxa - 3 pts

13) América - 3 pts

14) León - 2 pts

15) FC Juárez - 1 pt

16) Santos - 1 pt

17) Mazatlán - 1 pt

18) Querétaro - 0 pts