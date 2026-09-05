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Partidos GRATIS que TV Azteca transmite HOY sábado 5 de septiembre de la Jornada 7 del Apertura 2026

Tigres se enfrenatará ante Necaxa en duelo de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la LIGA MX, las escuadra se medirán en el Volcán, casa de los felinos que deberá de pesar en favor de los felinos.

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Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Este sábado 5 de septiembre los Tigres se enfrentan ante los Rayos del Necaxa, en partido de la Jornada 7 del torneo Apertur 2026 de la Liga MX. Los equipo están deseosos de sacar el resultado, de sumar puntos y de no dejar escapar más unidades cuando la competencia sigue avanzando.

El partido de Tigres vs Necaxa, lo podrás seguir EN VIVO a través de Azteca Deportes, como parte de la cartelera de esta fecha 7 en la que ya los Bravos de Juárez cayeron por 2-0 ante la visita que fueron los Tuzos del Pachuca.

TV AZTECA TRANSMITIRÁ TIGRES VS PACHUCA

Partido: Tigres vs Pachuca
Estadio: Universitario / Volcán
Hora: 6:50 de la tarde
Transmisión: Azteca Siete
Transmisión: aztecadeportes.com y aplicación

Los antecedentes de Tigres vs Necaxa

Necaxa en los antecedentes ante Tigres en los últimos 5 partidos, tiene desventaja de dos derrotas, no han vencido a los felinos y tres empates destacan en esa rivalidad. Lúlyima ocasión que se enfrentaron fue el 18 de abril en el Estadio Victoria de Aguascalintes.

Necaxa 1-1 Tigres 18 abril 2026

Tigres 5-3 Necaxa 18 abril 2025

Tigres 2-2 Necaxa 11 mayo 2025

Necaxa 0-0 Tigres 8 mayo 2025

Necaxa 1-2 Tigres 1 marzo 2025

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Así llegan Tigres y Necaxa al encuentro de Jornada 7 en la Liga MX

Tigres llega con la misión de sacar tres puntos en casa luego de haber sumado solamente cinco en seis partidos. Los cambios en los felinos de a poco son superados, pero en tanto eso sucede siguen en el escalón 16 del torneo con las 5 unidades logradas en una victoria y dos empates además de tres descalabros.

Aún hay camino por delante en el torneo y si logran una inercia positiva se podrían colocar en zona de calificación.

En tanto eso sucede, Necaxa va con la idea de dar un golpe en cancha ajena y qué mejor que ante Tigres. Los hidrocálidos están en el escalón 13 con siete puntos luego de dos victorias y un empate; además hay tres descalabros en su torneo.

A estas alturas el pronóstico es de un partido intenso desde el arranque en el que ligeramente por ser locales, Tigres podría ganar.

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