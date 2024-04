Hoy duelos de cuartos de final entre equipos de la Liga MX y MLS

Este martes 2 de abril inicia la etapa de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf con dos encuentros de ida, un par de duelos de equipos de la Liga BBVA MX y de la Major League Soccer (MLS)

Columbus Crew vs Tigres | Lower.com Field | 17:00 hrs.

Los equipos de la Liga BBVA MX tendrían que avanzar en la Concachampions: Álvaro López Sordo

El vigente campeón de la temporada 2023 de la MLS, Columbus Crew, y uno de los equipos con más palmarés en la Liga MX, Tigres, se verán las caras este día. Si bien el “Crew” viene de dos partidos sin ganar (E1, P1) luego de una derrota ante Charlotte y un empate contra Nashville en sus últimas dos presentaciones, cabe destacar que su rendimiento ha sido muy destacado en este 2024, perdiendo sólo uno de los ocho partidos oficiales que ha disputado en lo que va del año calendario (G4, E3, P1).

Te puede interesar: El cuarto ‘título’ que podría ganar el Club América en la temporada

Su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf incluyó dejar en el camino a otro elenco de la MLS, el Houston Dynamo, en la ronda de octavos de final, y ahora disputará una eliminatoria ante un cuadro de la Liga MX por tercera vez en su historia. Sin embargo, el saldo no es favorable, ya que en ambas ocasiones quedó eliminado y ambas oportunidades fue en los cuartos de final, ante Toluca en la temporada 2009/10 y ante Monterrey en 2021.

El cuadro de Tigres ha lucido imparable en ataque luego de marcar al menos tres goles en cada una de sus victorias anteriores (Orlando City, Mazatlán y Puebla), la última vez que no marcó fue en la derrota por 2-0 ante el América el 10 de marzo de este año. Sin embargo, su visita más reciente a suelo estadounidense también acabó sin goles (0-0 contra Orlando City), por lo que necesitará mantener su buen poder ofensivo en caso de que quiera sacar una ventaja considerable de cara a la vuelta de esta eliminatoria.

New England Revolution vs América | Gillette Stadium | 19:00 hrs.

Si bien no pudo pasar de un empate 1-1 ante Alajuelense en el partido de vuelta de los octavos de final, haber ganado el choque de ida por 4-0 le aseguró a New England Revolution su continuidad en la competición. No obstante, ese resultado forma parte de una racha de cuatro compromisos sin ganar en todas las competiciones (E2, P2), por lo que tiene mucho por mejorar si quiere aprovechar nuevamente el hecho de iniciar la serie en casa para sacar un buen resultado.

Te puede interesar: Los equipos de Europa a los que podría llegar Federico Viñas

Intentando aprovechar el mal momento del conjunto estadounidense estará el conjunto del América, máximo ganador de la competición con siete títulos, quien seguramente llegará con la moral por todo lo alto tras despachar a su odiado rival, Guadalajara, en la fase anterior por un marcador global de 5-3. Aunque perdió en el partido de vuelta de esa serie, esa es la única derrota que registra América en sus últimas ocho presentaciones oficiales (G5, E2).