Partidos de hoy de la Champions League martes 25 de octubre

Comienza la quinta jornada de la Champions League donde varios equipos se juegan su clasificación a la siguiente ronda o su posible eliminación del torneo.

Mientras Napoli, Club Brujas, Bayern Munich, Real Madrid y Manchester City tienen asegurado un lugar en los octavos de final, aunque tienen que definir aún en qué posición, otros habituales pertenecientes a la élite del futbol continental están a la espera del ‘milagro’ para no quedar fuera, precipitadamente, de la principal competición europea.

Barcelona, Juventus, Sevilla, Ajax y, en menor medida, el Atlético Madrid, que depende de sí mismo, se aferran a las matemáticas y a los caprichos del futbol, donde a veces lo impensable ocurre y lo imprevisto sucede.

Este martes se juegan los encuentros entre Salzburgo vs Chelsea, PSG vs Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb vs Milan, Celtic vs Shakhtar, Sevilla vs Copenhague, Dortmund vs Manchester City, Benfica vs Juventus y Leipzig vs Real Madrid.

Grupo E

En este grupo nada está definido, la diferencia entre el primer puesto y el último es de dos puntos. Chelsea, líder de la agrupación, buscará no caer en su visita a Salzburgo, segundo, mientras Milán necesita la victoria ante el Dinamo Zagreb ( los dos empatados con cuatro unidades)

Grupo F

Real Madrid, ya clasificado para la siguiente ronda, buscará sacar un buen resultado en su vista a Alemania ante Leipzig que necesita el triunfo para sostenerse en el segundo puesto. Por su parte, el equipo ucraniano Shakhtar (tercero) necesita el triunfo para seguir soñando con los ‘octavos’.

Grupo G

Manchester City y Borussia Dortmund se enfrentan en Alemania, con el regreso de Erling Haaland a su vieja casa. Los dos equipos, con todo para la siguiente fase, se juegan el primer lugar del grupo.

Grupo H

La jornada es clave para el Juventus, con un pie fuera de la competición. Sin margen de error, con la urgencia de sumar los tres puntos en los dos encuentros que le quedan, visita el estadio Da Luz para jugar con el Benfica, líder de grupo junto con el París Saint Germain.

Mientras, el PSG recibe al Maccabi Haifa para cerrar la clasificación.