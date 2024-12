Borussia Dortmund y Barcelona encabezan la Jornada de hoy de la Champions League

Continúa la jornada 6 de la Champions League este miércoles 11 de diciembre con nueve partidos destacando los duelos entre Borussia Dortmund vs Barcelona, Feyenoord vs Sparta Praga y Juventus vs Manchester City.

Borussia Dortmund vs Barcelona | Signal Iduna Park | 14:00 horas

Gracias a sus cuatro victorias en cinco partidos en esta fase de Champions League, el Borussia Dortmund llega a la sexta jornada en puestos de clasificación automática para octavos de final. Sin embargo, el Borussia Dortmund no puede estar tranquilo, ya que ocho equipos se encuentran ahora a sólo dos puntos de él, por lo que el choque contra el Barcelona, situado justo por encima, podría ser clave para decidir su suerte.

El coloso catalán no es el rival ideal para el Dortmund, ya que nunca ha ganado un partido contra el Barcelona (E2, P2). La esperanza de que puedan romper su mala racha está en jugar en casa, donde están invictos esta temporada en todas las competiciones (G8, E1).

Feyenoord vs Sparta Praga | Estadio De Kuip | 14:00 horas

Luego de una gran remontada y una victoria este fin de semana, el Feyenoord ahora se concentra en su campaña en la Champions League. El Feyenoord, actualmente entre los 24 primeros de la tabla tras una racha positiva en sus cuatro últimos compromisos continentales (G2, E1, P1), puede reforzar sus opciones de clasificación si vence al Sparta Praga, un choque al que llega como favorito pese a no haberle ganado nunca a este rival en toda su historia (E1, P3). El mexicano Santiago Giménez, que anotó gol en el anterior partido ante el Mancheter City, será pieza clave para las aspiraciones en el este encuentro para el equipo neerlandés.

Juventus vs Manchester City | Allianz Stadium | 14:00 horas

Juventus ha sufrido una baja de nivel en las últimas semanas, tanto en la Serie A como en la Champions League, y es que el 2-2 del fin de semana contra el Bolonia supuso su cuarto empate consecutivo en todas las competiciones. El conjunto bianconeri está lejos de la lucha por el Scudetto y ahora tendrá que ponerse las pilas en la escena europea si aspiran a terminar entre los ocho primeros de la fase de liga tras una racha de tres partidos sin ganar (E2, P1).

Por su parte el Manchester City prolonga su triste racha con una sola victoria en sus últimos nueve partidos oficiales (E2, P6), una racha que incluye un empate a 3-3 en casa contra el Feyenoord en ente torneo europeo.

Los otros partidos que se jugarán son: Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava, Lille vs Sturm Graz, Milan vs Estrella Roja, Arsenal vs Mónaco, Benfica Bolonia y Stuttgart vs Young Boys.