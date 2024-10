Jornada 2 de Champions: 9 duelos imperdibles este miércoles 2 de octubre

Con nueve encuentros continúa la Jornada 2 de la Champions League destacando los encuentros de Girona vs Feyenoord, Lille vs Real Madrid, Benfica vs Atlético de Madrid y RB Leipzig vs Juventus.

Girona vs Feyenoord | Estadio Municipal de Montilivi |10:45 hrs.

Tras acabar tercero en la Liga la temporada pasada, el Girona debutó en la Champions League de la UEFA hace dos semanas, con una derrota por 1-0 a domicilio ante el PSG. En aquel partido, el equipo español tuvo la mala suerte de no volver a casa con un punto después de que el guardameta Paulo Gazzaniga marcase un gol en propia meta en el minuto 90. Desde entonces, ese resultado ha tenido un efecto negativo en el equipo local.

El Feyenoord, sin Santiago Giménez que es baja por lesión, tampoco ha ganado a domicilio en la Champions League desde que se impuso al Newcastle (1-0) en septiembre de 2002. Desde entonces, el equipo ha perdido los diez partidos que ha disputado (incluidos los de la fase de clasificación), y encadena tres derrotas consecutivas a domicilio contra equipos españoles en la máxima competición europea, todas ellas con más de dos goles en contra.

Lille vs Real Madrid | Stade Pierre-Mauroy |13:00 hrs.

La victoria por 3-0 del Lille en la Ligue 1 frente al Le Havre el sábado fue su primer triunfo en más de un mes en todas las competiciones (E1, P4), una racha negativa que incluyó una derrota por 2-0 ante el Sporting CP en la primera jornada de la UEFA Champions League. Sin tiempo para celebraciones, el equipo de Bruno Génésio afronta el reto de estrenar su casillero de puntos en la presente edición de la máxima competición europea contra el Real Madrid, defensor del título y que viaja al norte de Francia para disputar un duelo inédito en el futbol continental.

Benfica vs Atlético de Madrid | Estádio da Luz |13:00 hrs.

El nuevo entrenador del Benfica, Bruno Lage, ha comenzado de forma inmejorable su segunda etapa al frente del club, encadenando una racha de cuatro victorias. Tras vencer por 2-1 al Estrella Roja en su estreno en la fase de liga de la UEFA Champions League, las águilas tienen la oportunidad de ganar sus dos primeros partidos en una edición de este torneo por tercera vez.

El Atlético de Madrid llega a la capital portuguesa con la moral intacta después de evitar la derrota ante el Real Madrid (1-1) con un gol más allá del minuto 90 en un derbi marcado por el lanzamiento de objetos al guardameta Thibaut Courtois, lo que obligó a suspender el encuentro durante 20 minutos. La escuadra de Diego Simeone permanece invicta en todas las competiciones este curso (G5, E4), y los goles en los últimos minutos han tenido gran importancia. En la primera jornada de la Champions, el Atlético se impuso al Leipzig con un tanto en el minuto 90 (2-1).

RB Leipzig vs Juventus | Red Bull Arena |13:00 hrs.

Una paliza por 4-0 al Augsburgo el sábado cortó una racha de tres partidos sin ganar en todas las competiciones para el Leipzig (E2, P1), que incluyó una derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la jornada inaugural de esta Champions League. Con la visita de la Juventus en la segunda jornada, los Red Bulls buscarán escribir un pedazo de historia ya que aún no vencen a un rival italiano como local en competición europea (E1, P1).

Una actuación perfecta en la segunda mitad ante el Genoa (3-0) acabó una frustrante racha en liga de tres empates consecutivos sin goles para la Juventus. el equipo de Thiago Motta estuvo afinado contra el PSV en su debut en el torneo apara ganar G 3-1), liderando por 2-0 durante el descanso.

Otros partidos que se jugarán este miércoles 2 de octubre serán:

+ Shkahtar vs Atalanta | Veltins Arena |10:45 hrs.

+ Aston Villa vs Bayern Munich | Villa Park |13:00 hrs.

+ Dinamo Zagreb vs Mónaco | Stadion Maksimir |13:00 hrs.

+ Liverpool vs Bolonia | Anfield |13:00 hrs.

+ Sturn Graz vs Club Brujas | Merkur-Arena |13:00 hrs.