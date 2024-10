Partidos hoy Champions League miércoles 23 de octubre

Continúa la Jornada 3 de la Champions League este miércoles 23 de octubre con nueve encuentros destacando cuatro de ellos.

Barcelona vs Bayern Munich | Estadio Olímpico Lluís Companys | 13:00 hrs.

Una de las mayores rivalidades del futbol europeo se reaviva en la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la que el Barcelona se enfrentará por 16ª vez al Bayern Munich. Dirigido por el ex entrenador del equipo bávaro Hansi Flick, el Barcelona está volando alto en la cima de la Liga, aunque su pobre registro histórico contra los alemanes sugiere que esta no será una tarea fácil, incluso con la ventaja de jugar en casa, ya que sólo han ganado dos de esos enfrentamientos anteriores (E2, P11).

Atlético de Madrid vs Lille | Estadio Metropolitano | 13:00 hrs.

El Atlético de Madrid está obligado a reaccionar en la tercera tras perder por 4-0 en su visita al Benfica, un resultado que igualó la derrota más abultada de su historia en la máxima competición europea. Los colchoneros sufrieron una auténtica debacle en Lisboa, pero esa ha sido su única derrota en lo que va del curso (G6, E5, P1).

En contraste con el fiasco del Atlético en la capital lusa, el Lille dio la campana en la segunda jornada tumbando al Real Madrid, actual campeón de la Champions (1-0). Los hombres de Bruno Génésio respondieron a lo grande tras caer ante el Sporting CP en su estreno en la fase de liga, enlazando cinco partidos oficiales invictos (G3, E2).

Manchester City vs Sparta Praga | Etihad Stadium | 13:00 hrs.

El Manchester City ocupa una posición en la zona media de la clasificación de la fase de liga tras dos jornadas (G1, E1) y encara este choque con mucha confianza, ya que marcó el gol del triunfo contra el Wolverhampton (G 2-1) en el tiempo añadido del segundo tiempo el domingo para sumar tres puntos que podrían ser cruciales en su carrera por quedarse con el título de la Premier League. Este resultado amplió la racha invicta del equipo de Pep Guardiola a 11 partidos oficiales en lo que va de temporada (G8, E3), y, tras no conocer la derrota en casa en partidos europeos durante la notable cantidad de 32 encuentros (G28, E4), es fácil entender por qué se respalda al equipo para que alcance los 12 compromisos oficiales sin perder en esta ocasión.

RB Leipzig vs Liverpool | Red Bull Arena | 13:00 hrs.

El RB Leipzig ha tenido problemas en el nuevo formato de fase de liga tras sufrir derrotas por 2-1 y 3-2 ante Atlético de Madrid y la Juventus, respectivamente. Para complicar más las cosas, el equipo alemán abrió el marcador en ambos encuentros, y estará desesperado por evitar convertirse en el primer elenco en la historia de la competición en perder tres choques consecutivos tras anotar primero si comienza con buen pie en este choque contra el Liverpool.

Otros partidos que se jugarán este día son: Atalanta vs Celtic, Brest vs Bayer Leverkusen, Benfica vs Feyenoord, Salzburgo vs Dinamo Zagreb y Young Boys.