Partidos HOY Concachampions martes 9 de abril del 2024

Este martes 9 de abril comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf con un par de duelos entre equipo de la Liga BBVA MX y de la Major League Soccer (MLS)

Tigres vs Columbus Crew | Estadio Universitario | 18:45 hrs

Tigres y Columbus Crew empataron 1-1 en el choque de ida de su eliminatoria de los cuartos de final en suelo estadounidense, por lo que el Estadio Universitario será el escenario que decidirá qué elenco pasa a las semifinales de la competición de clubes más importante de Norteamérica. No cabe duda de que Tigres está priorizando este certamen por encima del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX, lo que se explica en la utilización de un once alternativo en su derrota por 3-0 contra Pachuca el fin de semana pasado.

Sin embargo, el cuadro universitario guardó a sus mejores hombres para este choque con la confianza de que jugar en la comodidad de San Nicolás de la Garza será suficiente para meterse entre los cuatro mejores. El rendimiento de Tigres en casa en esta Concachampions también invita a ilusionarse, ya que le ganó a otro elenco de la MLS, Orlando City SC, por 4-2 en la ronda anterior. De hecho, Tigres ha perdido sólo uno de sus últimos 10 partidos como local en casa en todas las competiciones (G5, E4, P1) y la derrota ante Pachuca el fin de semana pasado cortó una racha de tres victorias seguidas en este inmueble.

Columbus Crew no hizo la misma rotación que realizó Tigres a nivel doméstico, pero de igual forma logró un resultado decepcionante luego de conformarse con un empate 1-1 contra el DC United, esa fue su tercera igualdad en todas las competiciones y su cuarto partido sin ganar bajo el mismo renglón estadístico (E3, P1).

América vs New England Revolution | Estadio Azteca | 20:30 hrs

América consiguió la victoria en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf por marcador de 4-0 en suelo estadounidense ante el New England Revolution, por lo que tiene un pie y medio en las semifinales del certamen. El conjunto azulcrema, vigente campeón de la Liga MX y máximo ganador de este certamen internacional con siete títulos, ha perdido tres de los 19 partidos sostenidos en este año calendario en todas las competiciones (G11, E5, P3), y dos de esas derrotas fueron en este torneo (G3, P2) ante Real Estelí y Guadalajara.

Llega a este choque precedido de una racha de cuatro partidos sin perder (G2, E2) y ese buen momento también queda en evidencia cuando juega en casa, donde ha perdido sólo uno de sus ocho encuentros en este año calendario en todas las competiciones (G5, E2, P1),

El conjunto de New England puso fin a una mala racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones (E2, P3) al superar a Charlotte por marcador de 1-0 en la jornada más reciente de la MLS, pero sigue en el último lugar de la Conferencia Este (G1, E1, P4), por lo que no sorprendería si New England decide priorizar la liga por sobre esta eliminatoria, que por lo demás ya está casi sentenciada.