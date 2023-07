Partidos del jueves 13 de julio en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX da inicio este jueves 13 de julio. Las emociones en el torneo local siguen su marcha y la tercera fecha del campeonato la inaugura Santos Laguna recibiendo al Atlas en el Estadio TSM Corona.

El equipo de los ‘Guerreros’ encara el encuentro luego de haber derrotado a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. La escuadra comandada por Pablo Repetto vio la victoria por marcador de 3-2 en calidad de visitante y con eso, su primer triunfo en el certamen para conseguir sus primeros tres puntos tras haber perdido en su debut frente al Club Querétaro.

Por su parte, el conjunto de ‘La Academia’ llega al compromiso luego de perder en su visita a Monterrey por 1-0. Dirigidos por Benjamín Mora, el equipo de los ‘Rojinegros’ vuelve a jugar con el objetivo de sumar fuera de casa.

El encuentro de Santos vs Atlas va a dar inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, Chivas y Necaxa continúan con la Jornada 3.

La escuadra del ‘Rebaño Sagrado’ recibe a los ‘Rayos’ en la cancha del Estadio Akron. Dirigidos por Veljko Paunovic, el Club Deportivo Guadalajara mantiene un paso perfecto luego de dos partidos disputados en los que vencieron al Club León y el Atlético San Luis, resultados con los que registran seis puntos y se ubican en el primer puesto de la tabla general.

Del otro lado, el equipo de Aguascalientes encara el juego de la Fecha 3 tras haber igualado ante Tijuana en el Estadio Victoria. La escuadra comandada por Rafael Dudamel registra dos empates en el Torneo Apertura 2023, pues en la Jornada 1, dividieron puntos frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. El partido de Chivas vs Necaxa se encuentra programado para disputarse en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX.

Llega el Viernes Botanero en el Kraken, Mazatlán vs Rayados por Fut Azteca

Te puede interesar: Monterrey redobla oferta millonaria por Sergio Canales

Partidos de la Jornada 3 del Apertura 2023

Para el resto de la Jornada 3, el viernes 14 de julio Mazatlán se enfrenta a Monterrey y Tijuana juega ante Cruz Azul.

El sábado 15 de julio el Atlético San Luis recibe a Querétaro, América contra Puebla y Tigres vs León. Finalmente, el domingo 16 cierra la actividad de la Fecha 3 con los encuentros de Toluca vs FC Juárez y Pachuca vs Pumas.

Te puede interesar: Equipo de España lanza jersey para homenajear a Chivas