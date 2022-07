Partidos de hoy de la Liga MX | Domingo 3 de julio

Este domingo 3 de julio continúa la actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ya se han disputado cinco encuentros y este día se jugarán un total de tres encuentros: Pumas vs Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis vs León y Santos vs Monterrey. Aquí te dejamos la agenda completa con los horarios de cada encuentro.

Pumas vs Tijuana

Pumas recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas, tiempo de México. En sus últimos 17 encuentros, el historial está perfectamente balanceado con siete victorias por equipos y tres empates, aunque los felinos se han llevado el triunfo en sus últimos tres partidos como local.

Además, el conjunto fronterizo suma 13 partidos consecutivos de Liga MX sin obtener un tirunfo en la Ciudad de México.

Atlético de San Luis vs León

León visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 17:00 horas, tiempo de México. Los potosinos han vencido a los esmeraldas en dos de los tres últimos partidos como local en Liga MX. Además, el conjunto rojiblanco ha ganado cuatro de sus últimos seis encuentro en el torneo local.

Por otra parte, el cuadro guanajuatense cerró el Clasura 2022 con seis encuentros sin conseguir la victoria, por lo que tratará de romper esta racha.

Santos vs Monterrey

La actividad de este día se cierra con Santos recibiendo a Monterrey en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila a las 19:05 horas, tiempo de México. En sus últimos cinco encuentros hay dos victorias por bando y un empate, por lo que se espera un encuentro muy cerrado esta noche.

