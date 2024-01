HOY 4 partidos se jugarán de la Jornada 4 del Clausura 2024

Cuatro partidos se jugarán este martes 30 de enero correspondientes a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Los duelos entre Cruz Azul vs Tijuana, Mazatlán vs León, Santos Laguna vs Puebla y Chivas vs Toluca se llevarán a cabo este día, destacando este último encuentro que podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 20:50 horas tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Tijuana – 19:00 horas

Cruz Azul finalmente pudo frenar un lento inicio sin triunfos (E1, P1) en este Torneo Clausura 2024 en el que ni siquiera pudo marcar, superando 2-1 como local a Mazatlán en la fecha pasada. De hecho, con ese triunfo Cruz Azul rompió una racha de cuatro encuentros en fila sin ganar en la máxima categoría mexicana (E1, P3), pero habiendo encajado el primer tanto del partido en sus últimos cuatro cotejos que registraron goles, es evidente que aún tiene margen de mejora.

A diferencia del conjunto cementero, Xolos aún no ha podido enderezar su sendero en este torneo al seguir sin victorias tras tres partidos disputados (E2, P1), siendo el más reciente un empate 1-1 en casa ante Guadalajara.

Mazatlán vs León - 19:00 horas

Mazatlán es el único equipo que perdió cada uno de sus tres partidos disputados en el actual Torneo, donde se incluye una caída por 0-1 como local ante Atlético San Luis. Este resultado terminó con una racha de tres victorias seguidas en la máxima categoría del futbol mexicano conseguida en la etapa final del 2023, donde logró mantener el arco en cero en dos de esos encuentros.

Por el lado de León, trae el impulso de su victoria como local sobre Santos Laguna por 3-2 en la jornada anterior. La Fiera es uno de los dos equipos que tienen un partido menos, en su caso por su participación en el Mundial de Clubes FIFA.

Santos Laguna vs Puebla – 21:00 horas

Santos Laguna se ha mostrado débil en este arranque de torneo ya que es parte de los ocho equipos que todavía no registran victorias después de tres jornadas (E1, P2). Registra seis goles encajados, lo cual es la segunda mayor cantidad de goles en contra hasta el momento.

Los números de Puebla son parecidos a los de su próximo rival ya que tampoco cuenta con triunfos a su nombre (E1, P2). Atraviesa un momento difícil ya que en total tiene cinco partidos sin ganar (E2, P3).

Chivas vs Toluca - 20:50 horas

Guadalajara busca su primera victoria en el presente Clausura de la Liga BBVA MX luego de caer ante Pumas en cuartos de final del Apertura 2023, un golpe que parece estar pasando cierta factura al equipo local que ya encadena cuatro encuentros oficiales sin conocer el triunfo (E2, P2) y marcando sólo en dos de esos compromisos.

Toluca llega con una dinámica mucho más positiva que la de Chivas a este choque. Se quedó fuera de la Liguilla del Apertura tras perder cuatro de los últimos cinco partidos de la fase regular (G1), pero desde la derrota de la última jornada ante Mazatlán (1-0), el equipo ha encadenado las tres primeras jornadas del Apertura sin caer (G1, E2).