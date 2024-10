Partidos de hoy en la Liga BBVA MX | Sábado 5 de octubre

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX promete una tarde llena de emociones. Luego del empate de Mazatlán ante Querétaro y la victoria de Tijuana frente a Pachuca, la actividad de la Fecha 11 sigue su marcha con seis partidos a disputarse este 5 de octubre.

Resumen Mazatlán 2-2 Querétaro | Jornada11, Apertura 2024

Partidos de hoy en la Jornada 11 de la Liga BBVA MX

En punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX, los Tigres reciben a Puebla en la cancha del Estadio Universitario, encuentro que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes. El equipo dirigido por Veljko Paunovic se mantiene invicto en casa y busca seguir en los primeros puestos de la tabla general.

A esa misma hora, Monterrey visita al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Comandados por Martín Demichelis, el conjunto de Rayados no conoce la derrota en calidad de visitante, no obstante, La Pandilla se mete a una cancha en la que el cuadro Potosino no ha perdido a lo largo del certamen.

De igual forma, a las cinco de la tarde, Cruz Azul recibe a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. La escuadra de Martín Anselmi se mantiene como líder del Torneo Apertura 2024 y hasta el momento han sido imbatibles ante su gente. Ahora, reciben a unos Rayos que no han podido ganar en territorio ajeno.

Posteriormente, a las 19:00 horas, Pumas se mete al Estadio Nemesio Diez para enfrentar a Toluca. Dirigidos por Gustavo Lema, el cuadro de la UNAM busca terminar con el paso perfecto de la escuadra Escarlata en el Infierno.

Por otro lado, se vivirá una edición más del Clásico Tapatío. En medio de la incertidumbre por la posible salida de Fernando Gago, el Club Deportivo Guadalajara recibe al Atlas en el Estadio Akron a las 19:05 horas. El Rebaño Sagrado se mantienen invicto en casa.

Finalmente, la actividad de este 5 de octubre cierra con el partido del Club León ante el América. El equipo de Coapa viene de caer en el Clásico Capitalino ante Pumas y como visitantes, el cuadro azulcrema registra una victoria, un empate y tres derrotas.

