Partidos hoy playoffs MLB domingo 6 de octubre

Dos encuentros de los playoffs de la Major League Baseball (MLB) se jugarán este domingo 6 de octubre pertenecientes a la Liga Nacional.

Philadelphia Phillies vs New York Mets | Citi Field

El primer partido del día será entre Philadelphia Phillies recibiendo a los New York Mets en el segundo partido de la Serie Divisional. La novena neoyorquina tiene la ventaja luego de ganar este sábado por marcador de 6-2.

En un emocionante encuentro los Mets dieron la sorpresa, el partido estuvo marcado por un duelo de pitcheo de alto nivel. Zack Wheeler, el as de los Phillies, demostró su dominio sobre el montículo, limitando a los de New York a un solo hit en las primeras siete entradas. Sin embargo, su equipo no pudo aprovechar esta gran actuación.

Todo cambió en la octava entrada. Con dos outs y corredores en base, los Mets conectaron una serie de imparables que les permitieron anotar cinco carreras y tomar una ventaja que ya no perderían. Mark Vientos y Brandon Nimmo fueron los protagonistas de esta remontada, que dejó sin aliento a los aficionados presentes en el estadio.

La derrota fue un duro golpe para los Phillies, que se vieron sorprendidos por la reacción de los Mets en la octava entrada. A pesar de la gran actuación de Wheeler, el equipo no pudo respaldar a su lanzador y se vio obligado a comenzar la serie con una derrota.

En el segundo encuentro Aa Nola será el lanzador por el conjunto de Philadelphia, mientras por los Mets todavía no hay un pitcher designado. El encuentro se jugará a partir de las 14:08 horas tiempo del centro de México.

Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres | Dodger Stadium

El segundo duelo del día será entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres. El primer partido fue para los angelinos que se llevaron la victoria por marcador de 7-5 este sábado.

En un emocionante inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, la estrella japonesa, tuvo un debut de ensueño en los playoffs. Conectó un poderoso jonrón de tres carreras que fue clave para la remontada de los Dodgers. Su versatilidad tanto como bateador como lanzador lo convierte en una pieza fundamental para el equipo californiano.

El partido fue un verdadero sube y baja. Los Padres tomaron una ventaja temprana, pero los Dodgers respondieron con fuerza. La ofensiva de ambos equipos se mostró efectiva, con varias jugadas destacadas y momentos de tensión.

La clave de la victoria de los Dodgers estuvo en su capacidad para mantener la calma y responder a los embates de los Padres. Los relevistas de Los Ángeles hicieron un trabajo excepcional al contener a la poderosa ofensiva de San Diego en las últimas entradas.

Para el segundo partido, Yu Darvish será el lanzador por el conjunto de San Diego, mientras por los Dodgers Jack Flaherty es el pitcher designado. El duelo se jugará a partir de las 10:03 horas tiempo del centro de México.