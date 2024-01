Partidos de Liga BBVA MX sábado 20 de enero | Jornada 2, Clausura 2024

Este sábado se disputan tres partidos de la Jornada 2 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: Toluca vs Mazatlán, América vs Querétaro y Atlas vs Tijuana

