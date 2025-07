Los partidos de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025 que se jugarán hoy martes 29 de julio de 2025

Este martes 29 de julio inicia la Leagues Cup 2025, el torneo binacional que enfrenta a los mejores clubes de la Liga MX y la MLS en una competencia que promete emociones, goles y rivalidades renovadas. Con un nuevo formato que elimina los grupos y apuesta por enfrentamientos directos, los equipos deberán sumar puntos desde el primer minuto para mantenerse con vida en esta edición que culminará el 31 de agosto.

¿Cuáles son los partidos del martes 29 de julio?

La jornada inaugural presenta seis duelos imperdibles:

Toluca vs Columbus Crew | 17:00 h El campeón del Clausura 2025 se mide ante el vigente monarca de la Leagues Cup. Un choque de titanes que abre el telón del torneo.

Montreal vs León | 17:00 h Los Esmeraldas visitan Canadá con la misión de imponer su estilo ante un Montreal que busca reivindicarse ante su afición.

New York City FC vs Puebla | 18:00 h Este encuentro será transmitido EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, llevando la emoción del torneo a todos los hogares mexicanos.

Tigres vs Houston Dynamo | 19:00 h Los regiomontanos, con Guido Pizarro al mando, buscarán mantener su hegemonía ante un Houston que quiere dar la sorpresa.

LAFC vs Mazatlán FC | 20:30 h Otro duelo que podrás disfrutar por Azteca 7, donde Mazatlán intentará frenar a Denis Bouanga y compañía.

Pachuca vs San Diego FC | 21:00 h El cierre de la jornada lo protagoniza el líder del Apertura 2025, Pachuca, en un duelo especial por el reencuentro de Hirving "Chucky" Lozano con los Tuzos.

¿Dónde ver los partidos de Puebla y Mazatlán?

Los encuentros entre New York City FC vs Puebla y LAFC vs Mazatlán FC los podrás ver a través de TV Azteca con la mejor narración y análisis del mundo mundial.

Con 36 equipos en competencia y un formato que exige resultados inmediatos, la Leagues Cup 2025 se perfila como un torneo vibrante en este verano. La afición mexicana espera que los clubes de la Liga MX impongan condiciones y avancen con paso firme.