Los partidos que se jugarán en la Jornada 16 del Clausura 2025

Solo quedan dos jornadas por disputarse en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Para esta semana, habrá doble jornada, por lo que será clave para los equipos poder sumar la mayor cantidad de puntos.

La jornada 16 arranca el martes 15 de abril del 2025 y termina el miércoles 16 de abril del 2025. Será una fecha clave para varios equipos pues algunos pueden asegurar su lugar directo a los Cuartos de Final, otros mantenerse en la lucha por un lugar al Play In y en algunos caso, podrían quedar eliminados del Clausura 2025.

Los partidos de la Jornada 16

Para el martes 15 de abril del 2025, habrá cuatro partido. El primero en disputarse será el Pachuca vs Tigres que arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Ambos equipos buscando asegurar su lugar a los Cuartos de Final.

El segundo partido es el Chivas vs Puebla, que se juega en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México. Un juego clave para el rebaño pues necesita ganar para mantenerse en la lucha por un lugar al Play In.

El tercer partido es el Juárez vs Necaxa, encuentro que se disputará a las 21 horas tiempo del centro de México. Los dos equipos con aspiraciones de un lugar directo a Liguilla.

Por último, termina la actividad del día con el Cruz Azul vs León. El partido será a las 21:05 horas tiempo del centro de México, un juego entre dos equipos punteros con el objetivo de entrar a los Cuartos de Final.

Para el miércoles 16 de abril del 2025, son cinco juegos los que se disputará. En punto de las 19 horas tiempo del centro de México, se jugarán el Monterrey vs América juego clave por un lugar directo a Liguilla y el Querétaro vs Atlas, ambos equipos con posibilidades de seguir en la lucha por un lugar al Play In.

El tercer juego de la noche será el Atlético de San Luis vs Toluca en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Los diablos buscarán asegurar su lugar en Cuartos de Final y San Luis buscará mantenerse en la lucha por un boleto a Play In.

En punto de las 21 horas tiempo del centro de México, jugarán Mazatlán vs Tijuana, los dos equipos con aspiraciones al Play In. Por último, a las 21:05 horas tiempo del centro de México jugarán Pumas vs Santos, partido en el que los universitarios necesitan ganar para acercarse a tener un lugar en el Play In.