Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 15 | Liga BBVA MX

Ha concluido la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. La fecha fue clave para varios equipos pues ya hay siete clubes con un lugar asegurado en el Play In o en la fase final de la competición, hay nueve equipos que solo tienen la posibilidad de pelear por un lugar a Play In y ya no tienen chances de pelar por un lugar directo a Liguilla y ya se tienen a los primeros dos equipos eliminado del torneo.

La fecha 15 del futbol mexicano nos regaló un total de seis victorias, tres empates y 25 goles anotados. En el partido que más goles hubo fue en el Necaxa vs Pachuca que finalizó 3-5.

Tigres 2-1 Rayados Resumen de la victoria de Tigres en el Clásico Regio | Presentado por McDonald’s

Tabla de posiciones del Clausura 2025 Liga BBVA MX

En el primer lugar, aparece el conjunto del Toluca con 33 puntos conseguidos. En segundo aparece América con 31 puntos. En el tercer puesto se ubica León con 30 puntos.

En el cuarto lugar, con la victoria en el Clásico Regio , se encuentra Tigres con 29 puntos. En el quinto lugar aparece el Cruz Azul de Vicente Sánchez con 19 puntos.

En sexto y séptimo lugar se encuentran Pachuca y Necaxa con 27 puntos.

Los primeros siete equipos, ya se encuentran clasificados a la fase final del Clausura 2025, ya sea que disputen el Play In o consigan su lugar directo a los Cuartos de Final.

En octavo se ubica Juárez con 23 puntos, en noveno se ubica Rayados con 22 puntos. En décimo lugar se ubica Pumas con 18 puntos. En el onceavo y doceavo lugar aparece Mazatlán y Chivas con 17 puntos.

En el lugar 13 se encuentra Querétaro con 17 puntos. En el lugar 14 aparece Atlético de San Luis con 15 puntos. En el lugar 15, se encuentran Atlas con 14 puntos. En el lugar 16 se ubica Tijuana con 13 puntos, en el lugar 17 se encuentra Puebla con nueve puntos. Y en el último lugar se encuentra Santos con siete puntos. Los últimos dos lugares, se encuentran eliminado del Clausura 2025.