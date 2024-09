Ha comenzado la temporada de la Champions League en su nuevo formato. Tras la primera jornada dejó 15 victorias y tres empates, regalando grandes partidos con muchos goles, emociones y algunos pocos en los que faltó más efusividad.

La segunda jornada se va a disputar del martes 1 de octubre al miércoles 2 de octubre del 2024. Son varios partidos llamativos que se jugarán y aquí podrás saber la fecha y la hora en que todos se disputan.

Los partidos de la jornada 2 de la Champions League

Para el martes 1 de octubre del 2024, son nueve encuentros los que se van a disputar. Los encargados en arrancar con las acciones en punto de las 10:45 horas tiempo del centro de México son: Stuttgart vs Sparta Praga y RB Salzburg vs Stade Brestois.

Por otra parte, los encuentros que se van a disputar en punto de las 13 horas tiempo del centro de México son: Dortmund vs Celtic, Barcelona vs Young Boys, Arsenal vs PSG, Bayern Leverkusen vs Milan, Inter vs Estrella Roja, PSV vs Sporting Lisboa y Slovan Bratislava vs Manchester City.

Los juegos más llamativos son Bayern Leverkusen vs Milan y Arsenal vs PSG, al ser equipos con buenos planteles y que deben de pelear por la victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla.

Para el miércoles 2 de octubre del 2024, se van a disputar nueve encuentros. Los primeros en disputarse en punto de las 13 horas tiempo del centro de México son: Girona vs Feyenoord y Shakhtar Donetsk vs Atalanta. El Feyenoord tendrá la baja de Santiago Giménez.

Los juegos que se disputarán en punto de las 13 horas son: Lille vs Real Madrid, Liverpool vs Bologna, Aston Villa vs Bayern Múnich, Dinamo Zagreb vs AS Monaco, Leipzig vs Juventus, Sturm Graz vs Brujas y Benfica vs Atlético de Madrid.

