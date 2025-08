Los partidos de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2025 que transmitirá TV Azteca hoy sábado 2 de agosto del 2025

Este sábado 2 de agosto del 2025, continúa la actividad de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2025 y hay un partido que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete.

Los partidos que se disputan hoy 2 de julio del 2025 son: Orlando City vs Atlas, Inter Miami vs Necaxa, Pumas vs Atlanta United, América vs Minnessota, Real Salt Lake vs Atlético de San Luis y Timbers vs Querétaro.

Encuentros muy llamativos en el que varios equipos necesitan llevarse la victoria para seguir con posibilidades de avanzar en el torneo.

Te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX que podrían quedar eliminados de la Leagues Cup en la Jornada 2

El partido que transmitirá TV Azteca HOY en la Leagues Cup

El encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes es el de Orlando City vs Atlas. El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete en punto de las 16 horas tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Exploria Stadium, Orlando. El encuentro tendrá la narración y el análisis de Rosique, David Medrano, Jorge Campos y Jesús Joel Fuentes.

Partido de VIDA o MUERTE para Atlas 😱 Todo listo en Orlando para el segundo partido de Los Rojinegros en la Leagues Cup. 📆 Sábado 2 de agosto

🕓 3:55 PM

📺 Azteca 7 pic.twitter.com/kFUL9X9Tha — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 2, 2025

Así llegan Orlando City y Atlas

El juego de Orlando City vs Atlas es clave para ambos equipos, pues están obligados a poder llevarse la victoria pues la derrota los tendría casi eliminados del torneo.

Hoy la Magia Rojinegra invadirá Orlando 🔴⚫️



La segunda jornada de la @LeaguesCup nos depara una tarde llena de pasión y diversión 🦊🎡#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/QPYj6wiBu9 — Atlas FC (@AtlasFC) August 2, 2025

Orlando City llega con un punto tras empatar 1-1 con Pumas pero terminó perdiendo 4-3 en tanda de penales. Por otra parte, Atlas llega de perder en el último minuto 2-1 ante el Inter Miami, por lo que sumar los tres puntos va a ser clave para ambos clubes.