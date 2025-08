Ver GRATIS y EN VIVO el Atlas vs Orlando City, partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2025

Este sábado 2 de agosto del 2025, continúa la actividad de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2025 y el encuentro encargado de iniciar con las emociones del día es el de Atlas vs Orlando City.

El encuentro entre Atlas vs Orlando City lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes. El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete en punto de las 16 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de Rosique, David Medrano, Jorge Campos y Jesús Joel Fuentes.

Partido de VIDA o MUERTE para Atlas 😱 Todo listo en Orlando para el segundo partido de Los Rojinegros en la Leagues Cup. 📆 Sábado 2 de agosto

🕓 3:55 PM

📺 Azteca 7 pic.twitter.com/kFUL9X9Tha — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 2, 2025

El partido se disputará en el Exploria Stadium, Orlando.

Así llegan Atlas y Orlando City

El juego de Orlando City vs Atlas es clave para ambos equipos, pues están obligados a poder llevarse la victoria, en caso de perder los tendría casi eliminados del torneo.

Orlando City llega con un punto tras empatar 1-1 con Pumas. En la tanda de penales terminó perdiendo 4-3. Por otra parte, Atlas llega de perder en el último minuto 2-1 ante el Inter Miami, por lo que sumar los tres puntos va a ser clave para ambos clubes.

¡Hoy Orlando se pinta de Rojinegro! 🔴⚫️



Adquiere tus entradas en https://t.co/wgPsRUePOc 🎟️ pic.twitter.com/GJAz0O3IJS — Atlas FC (@AtlasFC) August 2, 2025

Gonzalo Pineda reveló en conferencia de prensa estar confiado pues considera que los rojinegros aun dependen de ellos mismos para clasificar a la siguiente fase, por lo que buscarán la victoria.

Los partidos que se disputan hoy 2 de julio del 2025 son: Orlando City vs Atlas, Inter Miami vs Necaxa, Pumas vs Atlanta United, América vs Minnessota, Real Salt Lake vs Atlético de San Luis y Timbers vs Querétaro.