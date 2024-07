Los partidos de la jornada 2 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

Ha regresado la actividad de la Liga BBVA MX con el Apertura 2024. Arrancó con la jornada 1 que nos dejó 7 victorias, dos empates y un total de 19 goles anotados, siendo el partido de Pumas vs León en el que más anotaciones hubo al quedar 4-1.

Los partidos quedaron: Puebla 1-0 Santos, Querétaro 1-2 Tijuana, Juárez 2-2 Atlas, Atlético de San Luis 2-1 América, Tigres 1-0 Necaxa, Chivas 0-0 Toluca, Cruz Azul 1-0 Mazatlán, Pumas 4-1 León y Pachuca 0-1 Monterrey.

Para la jornada 2 del Apertura 2024 hay varios partidos muy interesantes. La actividad arranca el viernes 12 de julio del 2024 con cuatro partidos: América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Tijuana vs Chivas y Atlas vs Tigres. Para el sábado 13 de julio del 2024 se tienen cinco partidos: Necaxa vs Puebla, León vs Pachuca, Toluca vs Juárez, Santos vs Pumas y Monterrey vs Cruz Azul.

Para la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, solo podrás ver un partido totalmente en vivo y gratis por TV Azteca. Se trata del juego del viernes 12 de julio entre Mazatlán vs Atlético de San Luis.

¡Desde El Encanto! ⚓ Regresa el #ViernesBotanero y podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis el Mazatlán vs Atlético de San Luis 🔥⚽ 📆 Viernes 12 de julio.

⏰ 9:00 PM

📺 @AztecaSiete

📲 Sitio y app de Azteca Deportes. pic.twitter.com/unNQZZhonE — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 8, 2024

El juego será en el Estadio El Encanto, empieza en punto de las 21 horas tiempo del centro de México. Contará con la mejor narración y el análisis de: Antonio Rosique, Luis Roberto Zague, Carlos “Warrior” Guerrero, Alvaro López Sordo y Carlos Daniel Salgado.

