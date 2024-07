Así va la tabla de goleo del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX tras la jornada 1

Regresó la actividad de la Liga BBVA MX con el Apertura 2024. Se disputaron los primeros nueve juegos dejando de resultado 7 victorias, dos empates y un total de 19 goles anotados. El encuentro en el que más anotaciones hubo fue en el de Pumas vs León al quedar 4-1.

Los partidos quedaron: Puebla 1-0 Santos, Querétaro 1-2 Tijuana, Juárez 2-2 Atlas, Atlético de San Luis 2-1 América, Tigres 1-0 Necaxa, Chivas 0-0 Toluca, Cruz Azul 1-0 Mazatlán, Pumas 4-1 León y Pachuca 0-1 Monterrey.

Así va la tabla de goleo

Por el momento, son 16 los jugadores que anotaron en la primera jornada y se tuvo un autogol. Empiezan a posicionarse los futbolistas que pueden pelear por el título de goleo en la temporada.

En la parte alta de la tabla se encuentran empatados Jorge Ruvalcaba con dos goles en su regreso a Pumas y Mateo Klimowicz con dos goles al vencer al América. De ahí, se encuentran 14 jugadores con un gol marcado.

Los cuales son: Guillermo Martínez (Pumas), Carlos González (Tijuana), Domingo Blanco (Tijuana), Sergio Canales (Rayados), André-pierre Gignac (Tigres), Bryan Gamboa (Cruz Azul), Lucas Cavallini (Puebla), Eduardo Aguirre (Atlas), Luis Reyes (Atlas), Avilés Hurtado (Juárez), Ángel Zaldívar (Juárez), Henry Martín (América), Samuel Sosa (Querétaro) y José Alvarado (León).

Partidos de la jornada 2

La jornada 2 del Apertura 2024 comienza el viernes 12 de julio del 2024 con cuatro partidos: América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Tijuana vs Chivas y Atlas vs Tigres. Para el sábado 13 de julio del 2024, se tienen cinco partidos: el Necaxa vs Puebla, León vs Pachuca, Toluca vs Juárez, Santos vs Pumas y Monterrey vs Cruz Azul.

