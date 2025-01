Los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2025 que transmitirá TV Azteca

Finalizó la actividad de la jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputaron un total de nueve encuentros que dejaron un total de siete victorias, dos empates y 26 goles anotados. En los partidos que más goles hubo fue en el Necaxa vs Chivas y Querétaro vs Pumas que terminó 3-2 a favor de los locales.

Para la jornada 3, se disputarán nueve encuentros y aquí te diremos cuales podrás ver totalmente en vivo y gratis por TV Azteca.

Los partidos de la jornada 3 que se podrán ver gratis y en vivo por TV Azteca Clausura 2025

La tercera fecha de la Liga BBVA MX arranca el próximo viernes 24 de enero del 2025 y finaliza el domingo 26 de enero del 2025. El encuentro que podrás ver en vivo y gratis es el Mazatlán vs Toluca.



El encuentro será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la App y Sitio Web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Francisco Chacón, Álvaro López Sordo y Mauricio Gutiérrez.

Mazatlán vs Toluca| Liga BBVA MX | Jornada 3 | Clausura 2025

Partidos Jornada 3 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 3 del Clausura 2025 son: el viernes 24 de enero en punto de las 19 horas tiempo del centro de México Atlético de San Luis vs Neca y en punto de las 21 horas tiempo del centro de México: Mazatlán vs Toluca y Tijuana vs Querétaro.

El sábado 25 de enero, en punto de las 17 horas tiempo del centro de México jugarán León vs Juárez y Cruz Azul vs Puebla. A las 19:05 horas tiempo del centro de México se enfrentarán: Santos vs América y Chivas vs Tigres. A las 21 horas tiempo del centro de México, Monterrey vs Pachuca.

Por último, el domingo 26 de enero a las 12 horas tiempo del centro de México, se enfrentarán Pumas vs Atlas.