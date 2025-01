Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 2 de la Liga BBVA MX

Finalizó la actividad de la jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputaron un total de nueve encuentros, la fecha inició desde el jueves 16 de enero del 2025 y terminó el lunes 20 de enero del 2025.

Resumen: Juárez 1-0 Cruz Azul | Jornada 2, Clausura 2025

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Tigres confirma sensible baja para el Clausura 2025

La segunda jornada nos regaló un total de siete victorias, dos empates y 27 goles anotados. En los partidos que más goles hubo fue en el Necaxa vs Chivas y Querétaro vs Pumas que terminó 3-2 a favor de los locales.

Así va la tabla del Clausura 2025

Luego de que se disputaron todos los partidos correspondientes, en lo más alto de la tabla y en solitario se encuentra Tigres con seis puntos. Del segundo al cuarto lugar de la tabla, se ubican Toluca, América y Juárez, todos con cuatro puntos conseguidos.



Del quinto al onceavo lugar se encuentran: Pachuca, León, Pumas, Necaxa, Chivas Querétaro y Atlético de San Luis con tres puntos conseguidos. En el lugar doce se encuentra Rayados con dos puntos al empatar sus primeros encuentros.

Del lugar 13 al 17, se ubican Atlas, Mazatlán, Puebla, Cruz Azul y Tijuana con un punto conseguido. Por último, en el lugar 18 se encuentra Santos con cero puntos.

En el caso de León y Pachuca, tienen un partido pendiente por disputar, ya que no jugaron su encuentro de la jornada 1.

Tabla posiciones Liga BBVA MX Clausura 2025

Partidos Jornada 3 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 3 del Clausura 2025 son: el viernes 24 de enero: Atlético de San Luis vs Necaxa, Mazatlán vs Toluca y Tijuana vs Querétaro. El sábado 25 de enero: León vs Juárez, Cruz Azul vs Puebla, Santos vs América, Chivas vs Tigres y Monterrey vs Pachuca . Por último, el domingo 26 de enero Pumas vs Atlas.