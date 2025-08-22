Los partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca hoy viernes 22 de agosto de 2025

Este viernes 22 de agosto, arranca la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se disputan tres partidos emocionantes.

Los tres partidos que se van a disputar hoy viernes 22 de agosto del 2025 son : Juárez vs Santos, Querétaro vs Atlético de San Luis y Tijuana vs Chivas.

Como es tradición de los Viernes Botaneros, hay un juego que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca Deportes y es el Juárez vs Santos.

Juárez vs Santos EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes

En punto de las 19 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Juárez vs Santos. El partido se va a disputar en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

FC Juárez vs Santos EN VIVO, Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Con la narración y el análisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Así llegan Juárez y Santos

Los Bravos llegan con cinco puntos conseguidos en las primeras cinco jornadas, con una victoria, dos empates y una derrota. Se ubica en el lugar 14 de la tabla por lo que busca llevarse los tres puntos.

Por su parte, Santos, llega en el octavo lugar con dos victorias y tres derrotas, acumulando seis puntos. El equipo busca sumar puntos y escalar posiciones en la tabla.