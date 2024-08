Los partidos de la jornada 6 que transmitirá TV Azteca | Apertura 2024 Liga BBVA MX

El pasado viernes 23 de agosto del 2024, regresaron a la actividad de la Liga BBVA MX en el Apertura 2024 todos los equipos del futbol mexicano. Para este viernes 30 de agosto del 2024, se reanuda la actividad con la jornada 6 del futbol mexicano.

Los partidos que se van a disputar en la jornada son: Atlético de San Luis vs Atlas, Mazatlán vs Puebla, Tijuana vs León, Pachuca,vs Querétaro, Chivas vs Juárez, Monterrey vs Toluca, Cruz Azul vs América, Pumas vs Tigres y Santos vs Necaxa.

Floyd Mayweather habla durante el entrenamiento previo a enfrentar a John Gotti

Te puede interesar: ¿Llega hasta el Mundial de 2026? Cristiano Ronaldo revela su futuro con la Selección de Portugal

Los partidos que transmitirá TV Azteca

La actividad de la jornada comienza con los partidos del viernes 30 de agosto del 2024 y podrás disfrutar de un gran juego entre Mazatlán vs Puebla. El partido lo podrás disfrutar en Azteca Siete, en la app, el sitio y en Youtube de Azteca Deportes.

El juego comenzará en punto de las 20 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio El Encanto. Un juego llamativo pues ambos equipos vienen de ganar sus encuentros con un gran dominio y necesitan de la victoria para poder llegar a los puestos de clasificación.

En el caso de Puebla, se ubica en el onceavo lugar de la tabla con siete puntos. Llega con seis partidos disputados, ha ganado dos juegos, empatado uno y ha perdido tres. Logró vencer al América 1-0 en la jornada pasada.

Por otra parte, será el segundo partido consecutivo de Mazatlán de local y llega de golear 3-0 a Pachuca. Se mantiene en el lugar 13 de la tabla con cuatro puntos al ganar un partido, empatar uno y perder tres.

Resumen: Floyd Mayweather vs John Gotti III

Te puede interesar: París 2024: Atletas de Corea del Norte podrían enfrentarse a severos castigos por selfie con surcoreanos