Nota

Milito convoca a jugador de la sub 21 para el Clásico Nacional vs América y la afición EXPLOTA contra el DT

La afición de Chivas explotó en las redes sociales del equipo luego de que informaran que Milito convocó al capitán de la Sub 21 para el Clásico Nacional vs América

Gabriel Milito
MEXSPORT
Iván Vilchis
Liga MX
Gabriel Milito, entrenador de las c Chivas , ha sido fuertemente criticado por los aficionados del rebaño luego de convocar a Isaac Brizuela de último minuto para el partido del Clásico Nacional ante el América .

El motivo por el que Brizuela entró a la convocatoria es por la baja de Omar Govea. El cuerpo técnico decidió que el futbolista se quedara en Guadalajara para ponerse en mejor ritmo futbolístico y al quedar un lugar en los convocados, Isaac fue el seleccionado.

Isaac Brizuela el actual capitán de la sub 21 de Chivas

Isaac Brizuela no ha tenido minutos con el primer equipo en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en varias ocasiones no ha sido ni convocado y ha tenido que mantenerse en ritmo con la categoría sub-21, en la que ha disputado cuatro juegos, acumulando 343 minutos con un gol marcado y portando el gafete de capitán en cada uno de los juegos.

La afición explota contra Milito e Isaac Brizuela

La decisión de Milito de convocar a Brizuela ha generado un fuerte enojo en los aficionados de Chivas ya que consideran que no ha rendido de buena forma el atacante y que la oportunidad se la deberían de dar a un juvenil.

Algunos seguidores comentaron que por la decisión, Chivas ya iba perdiendo el partido.

Por otra parte, hubo un sector de aficionados que considera que es buena incorporación la de Brizuela para el encuentro.

La convocatoria de Chivas para enfrentar al América

La convocatoria de Milito para enfrentar su primer Clásico Nacional es la siguiente:

  1. Raúl Rangel
  2. Oscar Whalley
  3. Miguel Gómez
  4. Richard Ledezma
  5. Gilberto Sepúlveda
  6. Diego Campillo
  7. José Castillo
  8. Miguel Tapias
  9. Bryan González
  10. Rubén González
  11. Erick Gutiérrez
  12. Luis Romo
  13. Isaac Brizuela
  14. Efraín Álvarez
  15. Roberto Alvarado
  16. Hugo Camberos
  17. Yael Padilla
  18. Cade Cowell
  19. Santiago Sandoval
  20. Armando González
  21. Javier Hernández
  22. Teun Wilke
Chivas
