Milito convoca a jugador de la sub 21 para el Clásico Nacional vs América y la afición EXPLOTA contra el DT

Gabriel Milito, entrenador de las c Chivas , ha sido fuertemente criticado por los aficionados del rebaño luego de convocar a Isaac Brizuela de último minuto para el partido del Clásico Nacional ante el América .

El motivo por el que Brizuela entró a la convocatoria es por la baja de Omar Govea. El cuerpo técnico decidió que el futbolista se quedara en Guadalajara para ponerse en mejor ritmo futbolístico y al quedar un lugar en los convocados, Isaac fue el seleccionado.

Informamos que de último minuto se decidió que Omar Govea se quedara en GDL para continuar con su puesta a punto. Isaac Brizuela entró en la convocatoria en su lugar. https://t.co/VpUCtSD4Zs — CHIVAS (@Chivas) September 12, 2025

Isaac Brizuela el actual capitán de la sub 21 de Chivas

Isaac Brizuela no ha tenido minutos con el primer equipo en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en varias ocasiones no ha sido ni convocado y ha tenido que mantenerse en ritmo con la categoría sub-21, en la que ha disputado cuatro juegos, acumulando 343 minutos con un gol marcado y portando el gafete de capitán en cada uno de los juegos.

La afición explota contra Milito e Isaac Brizuela

La decisión de Milito de convocar a Brizuela ha generado un fuerte enojo en los aficionados de Chivas ya que consideran que no ha rendido de buena forma el atacante y que la oportunidad se la deberían de dar a un juvenil.

Algunos seguidores comentaron que por la decisión, Chivas ya iba perdiendo el partido.

Hubiera preferido que no llevarán a nadie o mínimo un cabrón del tapatío, como que Brizuela. pic.twitter.com/PhHdCXpP10 — Jorgx! 17 veces (@JorgEVERYONE) September 12, 2025

Jajajaja OTRA VEZ el Cone, neta no tenemos ni un canterano que le peleé el lugar, este tipo de cosas también afectan en el resultado. 😴 — Zambrano (@Chivarqueologo) September 13, 2025

No se si cuenta como premio o castigo jaja ni a cual irle — Edgar Martinez (@bebemtz) September 12, 2025

Faltan más de 24 horas y ya van perdiendo — El mara (@rojiblanco_amm) September 12, 2025

JAJA el “cone” Brizuela mejor nadotaa! 🙄 — José Maldonado (@_JoseMaldonado) September 12, 2025

Ya mejor no vayan a q se presentan 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Mauricio Ramirez (@mau3ram) September 12, 2025

El cone brizuela en 2025 ☠️ — Alberto (@Albertobunny7) September 12, 2025

Por otra parte, hubo un sector de aficionados que considera que es buena incorporación la de Brizuela para el encuentro.

Que juegue el Cone y lo ganamos — Salvador Medina (@salvamedinar) September 13, 2025

Ya ganamos. Ahora duermo tranquilo. — LaloALV (@lALoksss) September 13, 2025

La convocatoria de Chivas para enfrentar al América

