Los partidos de la Jornada 11 del Apertura 2022 que transmitirá TV Azteca

¿Qué día y hora serán los partidos del ‘Viernes Botanero’ y ‘Sábado Sagrado’?

Puebla vs Juárez: Viernes 26 de agosto; 19:00 horas.



Mazatlán vs América: Viernes 26 de agosto; 21:00 horas.



Chivas vs Pumas: Sábado 27 de agosto; 21:00 horas.