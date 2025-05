Los partidos que se juegan hoy 17 de mayo en las semifinales de la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga MX

Continúa los encuentros de semifinales del torneo Clausura 2025 de la Liga MX este sábado 17 de mayo con el duelo entre los Diablos Rojos de Toluca y los Tigres de la U de Nuevo León.

Mejor Ni Hablamos: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano analizan el empate entre Tigres y Toluca

Toluca vs Tigres en el Estadio Nemesio Diez a las 20:00 horas.

Toluca tuvo que venir de atrás para empatar 1-1 en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2025 ante Tigres. A pesar de la igualdad, los Diablos Rojos llegan con cierta ventaja a este choque y es que por haber sido líder general en la temporada regular, cualquier empate en el marcador global le daría el pase a la gran final. Su línea ofensiva es la que más se destaca al producir goles en 19 de los 20 partidos que ha jugado hasta ahora, y de hecho, ganó el 60 % de esos encuentros (G12, E5, P3).

En este cruce tratará de extender su racha invicta como local, ya que no ha perdido en nueve cotejos jugados en el Estadio Nemesio Diez en este año calendario (G7, E2) y anotó en todos ellos. Por otro lado, el conjunto escarlata presume una racha de seis victorias consecutivas como local ante Tigres lo cual refuerza su etiqueta de favorito.

Tigres se encargó de abrir el marcador en la ida, pero no supo aprovechar la ventaja y ahora tendrá que remar contra la corriente. Ha sido inconsistente en el último tiempo y no ha logrado ganar ninguno de sus últimos cinco choques en todas las competiciones (E4, P1), con tres empates consecutivos desde que comenzó la fase final de la Liguilla. A pesar de no ser favorito en esta ocasión, el cuadro regiomontano tiene a su favor el historial ante Toluca en semifinales, ya que disputaron tres series en esta instancia y los felinos avanzaron cada vez.

Jugadores a seguir Toluca vs Tigres

Paulinho no se cansa de hacer goles, ya que se encargó de igualar las acciones en el choque de ida y llegó a 14 goles en el torneo con Toluca. Nicolás Ibáñez tenía seis partidos sin anotar y fue el autor del gol que adelantó a Tigres en la semifinal de ida, por lo que se espera que llegue con confianza a la vuelta.