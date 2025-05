Los partidos que se juegan hoy domingo 11 de mayo de los cuartos de final de vuelta de la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga MX

Con dos encuentros continúa los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX este domingo 11 de mayo donde saldrán los dos equipos que acompañarán al Toluca y América en la fase de semifinales.

Resumen: Necaxa 0-0 Tigres | Cuartos de Final de Ida, Clausura 2025

Cruz Azul vs León en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 19:00 horas

Cruz Azul logró una victoria por 3-2 contra León en el choque de ida de los cuartos de final en condición de visitante, por lo que la “Máquina Cementera” tiene la primera opción para meterse a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El cuadro capitalino cerrará la eliminatoria en casa, por lo que tiene todas las posibilidades de seguir su camino hacia la siguiente fase frente a su afición.

Te puede interesar: Martín Demichelis dio a su candidato al título de Liga Mx después de ser eliminado por el Toluca

Una de las grandes ventajas de Cruz Azul es su fortaleza jugando en condición de local, y de hecho, ha ganado sus últimos seis partidos como local en todas las competiciones. El cuadro “cementero” suma nueve victorias en sus últimos diez choques como local en todas las competiciones (G9, E1).

León tendrá la ventaja de contar con el regreso de James Rodríguez, que se perdió el partido de ida de esta eliminatoria por una suspensión, pero está por verse si es que el regreso del jugador colombiano es suficiente para cambiar la eliminatoria.

Tigres vs Necaxa en el Estadio Universitario a las 21:10 horas

Es probable que Tigres esté tranquilo y confiado después del empate por marcador de 0-0 ante Necaxa en el partido de ida de los cuartos de final, ya que le toca cerrar la serie en casa, gracias a su posición en la tabla. Sin embargo, no ha ganado en los últimos tres compromisos en todas las competiciones (E2, P1) y en ese periodo fue eliminado de la Concachampions. En lo que respecta a la Liga MX, el conjunto Felino cuenta con una racha de cinco partidos sin perder (G2, E3).

Te puede interesar: Ni José Paradela ni Lucas Ocampos: el jugador argentino más valioso de la Liga BBVA MX

Necaxa no logró sacarle provecho a la localía en el cotejo de ida y terminó con una igualdad. Está obligado a anotar y ganar por cualquier marcador para poder pasar a semifinales, pero no tiene el camino fácil, ya que se enfrenta a un rival al que no ha logrado vencer en los últimos ocho enfrentamientos ligueros (E2, P6). A pesar de que el conjunto hidrocálido fue inconsistente durante la fase regular, logró registrar la segunda mayor cantidad de triunfos (G10, E1, P6).

El duelo entre Tigres vs Necaxa lo podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Ver aquí el partido Tigres vs Necaxa