Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los San Francisco 49ers de Brock Purdy se instalaron en el Super Bowl LVIII tras superar sus respectivos campeonatos de conferencia. Ambos equipos lucharán por el derecho a llevar otro Trofeo Lombardi a sus vitrinas el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, será la primera vez que el juego por el título se dispute en el desierto de Nevada.

Dichas escuadras ya se han visto las caras antes en el gran domingo, lo hicieron hace cuatro años en Miami, con resultado favorable a los Jefes. La victoria en la edición LIV significó el primer título para un Mahomes que va en busca de su tercer anillo en cuatro oportunidades. Del otro lado tendrá a un hombre que ha superado todas las adversidades y nadado contra corriente; Purdy fue la última selección del draft en 2022.

A lo largo de la historia son muchos los enfrentamientos que se han repetido en el Super Bowl. Pittsburgh y Dallas, por ejemplo, se vieron las caras tres veces en 30 años, con los Steelers ganando las ediciones X y XIII y los Cowboys devolviendo el favor en el Super Tazón XXX. Ambas escuadras se encuentran entre las máximas ganadoras.

Fue Joe Montana, precisamente con los 49ers, quien venció en dos ocasiones a los Bengals en la década de los 80. Por su parte, Tom Brady tuvo una carrera tan larga y exitosa que se enfrentó a varios rivales en repetidas ocasiones en el Super Bowl. Triunfó dos veces sobre los Rams (en la primera representaban a St. Louis, en la segunda a Los Ángeles), repartió victoria y descalabro con Filadelfia y no pudo con los Giants en un par de oportunidades.

Los enfrentamientos que se han repetido en el Super Bowl

Estos son los enfrentamientos que se han dado más de una vez en la historia del Super Bowl:

- Miami Dolphins vs Washington Redskins: Super Bowl VII y XVII

- Pittsburgh Steelers vs Dallas Cowboys: Super Bowl X, XIII y XXX

- San Francisco 49ers vs Cincinnati Bengals: Super Bowl XVI y XXIII

- Dallas Cowboys vs Buffalo Bills: Super Bowl XXVII y XXVIII

- New England Patriots vs Rams: Super Bowl XXXVI y LIII

- New England Patriots vs New York Giants: Super Bowl XLII y XLVI

- New England Patriots vs Philadelphia Eagles: Super Bowl XXXIX y LII

- Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers: Super Bowl LIV y LVIII

