Partidos que se jugarán HOY domingo 25 de enero de 2026 de los Campeonatos de Conferencia de la NFL

Este domingo 25 de enero se juegan los Campeonatos de Conferencia, donde se definirán los dos equipos que disputarán el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Campeonato de la Conferencia Americana: Denver Broncos vs New England Patriots

El primer turno será para la Conferencia Americana, que enfrenta a los Denver Broncos contra los New England Patriots en el Empower Field at Mile High. El partido arranca a las 2:00 p.m. hora del centro de México.

Los Patriots llegan con un récord de 14-3 y una ofensiva que ha sido de las más productivas de la liga, promediando casi 29 puntos por encuentro. Su defensa también ha mostrado solidez, permitiendo menos de 19 puntos por juego. Los Broncos, por su parte, han construido su éxito sobre una defensa férrea, que se ubica entre las mejores de la NFL, y un ataque que ha sabido responder en los momentos clave. El choque promete ser un duelo táctico entre la potencia ofensiva de New England y la resistencia defensiva de Denver.

Campeonato de la Conferencia Nacional: Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams

Más tarde, a las 5:30 p.m., se jugará la final de la Conferencia Nacional entre los Seattle Seahawks y los Los Angeles Rams.

Los Rams llegan tras una victoria dramática en tiempo extra frente a los Chicago Bears, demostrando carácter y resiliencia. Seattle, en cambio, se apoya en la fortaleza de su localía y en un ataque explosivo liderado por su quarterback Sam Darnold. Este será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada, lo que añade un componente de rivalidad y conocimiento mutuo que puede marcar la diferencia.

Camino al Super Bowl LX

Los ganadores de estos partidos se enfrentarán en el Super Bowl LX, el evento deportivo más esperado del año. Con cuatro equipos de gran tradición y con plantillas repletas de talento, la expectativa es máxima. Tanto Patriots como Broncos buscan regresar a la cima de la AFC, mientras que Rams y Seahawks quieren representar a la NFC en la gran final.

