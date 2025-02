Los partidos que se jugarán HOY sábado 1 de febrero en la Jornada 5 Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Con cinco encuentros continúa la Jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX este sábado 1 de febrero destacando el duelo entre los Diablos Rojos de Toluca vs Tigres que se jugará en tierras mexiquenses.

América vs Juárez | Estadio Ciudad de los Deportes | 17:00 horas

América se ubica en la segunda posición de la tabla después de cuatro jornadas (G3, E1) logrando mantener el sólido rendimiento que le permitió ganar el título en la campaña pasada. Es importante destacar que viene de ganar sus últimos dos partidos con diferencia de tres tantos, incluyendo una goleada (3-0) en casa sobre Atlético San Luis en su más reciente presentación.

Sin embargo, el conjunto de André Jardine debería evitar sentirse demasiado confiado de cara a este partido, teniendo en cuenta que terminó con la derrota (1-2) la última vez que fue anfitrión ante Juárez en un partido que se jugó en junio de 2023.



Guadalajara vs Querétaro | Estadio Akron | 17:05 horas

Luego de iniciar el Torneo Clausura con un triunfo, 1-0 sobre Santos Laguna, Guadalajara no pudo sumar de a tres en sus tres presentaciones siguientes (E1, P2), perdiendo más recientemente 2-1 en casa de León.

Querétaro perdió en sus tres choques previos en liga ante Guadalajara, no anotó en los dos últimos, y está en una racha de seis partidos sin ganar en este duelo en particular (E3, P3). Ese historial solo oscurece el panorama de un elenco que ha perdido tres de sus primeros cuatro compromisos en este torneo, con la última de esas caídas siendo en casa ante Pachuca (1-0) en la fecha pasada.

Pachuca vs Atlas | Estadio Hidalgo | 19:00 horas

Comenzar este torneo con tres victorias seguidas ha sido un total alivio para Pachuca, cuyo objetivo para este campeonato seguramente era mejorar con respecto a la pobre imagen que dejó en el Apertura 2024. Es, junto a León, el único club con un récord perfecto hasta el momento, aunque con un partido menos, e intentará seguir ese ritmo para permanecer en los puestos de clasificación directa a la liguilla en este arranque de certamen.



Atlas rescató un punto in extremis en la jornada al marcar en el minuto 90 para pactar una igualdad por 3-3 contra Monterrey como local.

Monterrey vs Necaxa | Estadio BBVA Bancomer | 19:05 horas

Monterrey está siendo una de las decepciones del presente Clausura 2025, certamen en el que aún no ha ganado ningún partido (E3, P1). El equipo local ha llegado a ir por delante en todas las jornadas menos una, pero no ha logrado mantener esa ventaja. Quizás uno de sus grandes problemas recae en la falta de solidez defensiva, y es que no ha logrado mantener su portería a cero desde noviembre.

Rayados busca lograr una séptima victoria seguida ante Necaxa, que comenzó el torneo con dos victorias y dos derrotas.

Toluca vs Tigres | Estadio Nemesio Diez | 21:15 horas

Toluca afronta la quinta jornada en busca de cortar una preocupante racha de tres partidos sin ganar (E2, P1), que incluye un empate 1-1 como local ante Monterrey. Sin embargo, es importante señalar que los Diablos Rojos son dueños de una marca de sólo una derrota en sus diez choques recientes en condición de local (G6, E3), con un explosivo promedio de 2.6 goles anotados en ese lapso ante su afición.



Tigres es el líder de la tabla en el Torneo Clausura ya que, pese a que tiene la misma diferencia de goles (+7) de América, acumula un gol anotado más. De hecho, los dirigidos por el serbio Voljka Paunovic traen el impulso de su soberbia victoria como local por 4-0 sobre Tijuana en la jornada anterior.