Los partidos que jugarán HOY sábado 8 de marzo en la Jornada 11 Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Tremendos encuentros tendremos este sábado 8 de marzo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX teniendo la participación de Chivas, América y Cruz Azul.

Resumen: Puebla 1-3 Pumas | Jornada 11 del Clausura 2025

Toluca vs Necaxa en el Estadio Nemesio Diez a las 17:00 horas

El equipo de Toluca estaba en un gran estado de forma hasta el pasado fin de semana, cuando sufrió una decepcionante derrota por 3-0 ante el actual tricampeón del futbol mexicano, el América. Esa derrota no solo representó el primer partido en el que Toluca no pudo ver puerta rival en lo que va de este Torneo Clausura 2025, sino que además cortó una seguidilla de tres victorias en fila y de seis choques sin perder (G4, E2) para los dirigidos por Antonio Mohamed.

Te podría interesar: Futbolista de Pumas juega dos partidos en un solo día en la Liga BBVA MX

Frenar el ataque de Necaxa luce como algo bastante complejo, y es que el conjunto hidrocálido ha sido uno de los elencos más destacados de todo el Clausura en lo que respecta a infringir daño en las defensas rivales. Con 22 goles anotados, misma cifra que su rival de turno, Necaxa se ubica como el segundo mejor ataque de toda la competición, únicamente siendo superado por el América (GF: 23), y esa potencia en ofensiva podría causarle más de alguna preocupación a Toluca.

Pachuca vs Mazatlán en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas

Pachuca logró rescatar un empate (2-2 ) ante Juárez después de haberse ido en desventaja de 2-0 al descanso, un resultado que podría considerarse excelente dado que jugó como visitante. Al momento ha ganado el 50 % de su total de enfrentamientos en este Clausura 2025, mientras que este fue su segundo empate (G5, E2, P3). En los seis partidos más recientes del cuadro hidalguense ha habido goles de los dos bandos.

La consistencia no es algo que pueda presumir Mazatlán, ya que después de diez jornadas, ha perdido más de lo que ha ganado (G3, E3, P4). Consiguió un empate sobre la hora ante Cruz Azul en la jornada previa (1-1) y eso podría ayudarle en lo anímico.

Cruz Azul vs Monterrey en el Estadio C.U. a las 19:05 horas

El cuadro de Cruz Azul viene de empatar sin goles contra Seattle Sounders a mitad de semana, en lo que marcó su segunda igualdad consecutiva en todas las competiciones luego de que su partido más reciente en la Liga BBVA MX fuese un 1-1 contra Mazatlán. Sin embargo, esos dos empates han extendido la racha invicta del entrenador Vicente Sánchez a cuatro compromisos (G2, E2). El futbol de Sánchez no se ha destacado por ser vistoso, por lo que otra cosa que no sea el título del Clausura probablemente no sea suficiente para mantenerlo en el cargo.

Te podría interesar: Henry Martín cerca de lograr un récord en Clásicos Nacionales

La mayoría de los problemas del conjunto regiomontano radican en que Monterrey no ha logrado esa misma solidez cuando le toca salir de su refugio en el norte del país, y es que ha perdido dos de sus últimos tres choques como visitante en este Clausura, y ante rivales en teoría inferiores como Mazatlán y Juárez. Sin embargo, algo que le puede dar confianza a Rayados es que se ha quedado con la victoria en tres de sus últimos cinco choques como forastero contra Cruz Azul (G3, E1, P1), marcando al menos dos tantos en cada triunfo.

Guadalajara vs América en el Estadio Akron a las 21:05 horas

En una nueva edición del Clásico Nacional, Guadalajara recibirá al América. Se acaban de ver las caras a mitad de semana en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, donde el cuadro rojiblanco salió victorioso por marcador de 1-0. Pese a que el gol fue un error del rival, acabó con la racha de cuatro encuentros sin ganar ante el América (E2, P2), resultado que lo llenará de motivación después de todos los altibajos sufridos en lo que va del año calendario.

El vigente tricampeón de la liga, el América, sigue desplegando buen futbol y sólo ha perdido uno de los 10 partidos jugados en el torneo (G7, E2, P1). Su éxito se basa en su desempeño ofensivo con un total de 23 goles anotados, siendo estos la mayor cantidad en el certamen. Así mismo presume ser la mejor defensa al encajar sólo siete tantos.