Oficial: Así se jugará la liguilla del Clausura 2022

Chivas eliminó a Pumas en el último partido del repechaje y quedó definida la liguilla del Clausura 2022. Los ocho equipos que pelearán por el título de la Liga BBVA MX.

Cabe mencionar que en la liguilla del Clausura 2022 estarán tres de los cuatro llamados grandes, pues América clasificó directo, mientras que Cruz Azul y Chivas lo consiguieron por la vía del rephaje.

La liguilla del Clausura 2022

Pachuca, que terminó como líder de la tabla general en la fase regular, se enfrentará al Atlético San Luis, que fue la sorpresa del repechaje al eliminar a Rayados por la vía del repechaje. En segundo lugar está Tigres, que tendrá un duelo de pronóstico reservado ante Cruz Azul.

El tercer lugar que es el Atlas se medirá a Chivas en una edición más del Clásico Tapatío, mientras que el último duelo de la liguilla del Clausura 2022 será un muy interesante Puebla vs América.

- Pachuca vs Atlético San Luis

- Tigres vs Cruz Azul

- Atlas vs Chivas

- Puebla vs América

