Así se jugarán los Octavos de Final del Mundial Femenil 2023

El Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda sigue su marcha, y tras disputarse los últimos partidos de la Fase de Grupos, quedaron definidos los cruces que habrá en Octavos de Final.

En la fase de grupos se hizo historia, pues Brasil quedó fuera tras un dramático empate contra Jamaica y el equipo caribeño logró meterse entre los mejores 16 del torneo.

¿Cómo se jugarán los Octavos de Final de Australia y Nueva Zelanda 2023?

El duelo que abrirá los Octavos de Final del Mundial Femenil será entre Suiza y España. Posteriormente se medirán Japón con Noruega, Países Bajos con Sudáfrica, mientras que las siempre favoritas, Estados Unidos, chocarán con Suecia.

Los otros cuatro duelos serán entre Inglaterra y Nigeria, Australia y Dinamarca, Colombia y Jamaica, además de un partidazo entre Francia y Marruecos.

- Suiza vs España

- Japón vs Noruega

- Países Bajos vs Sudáfrica

- Estados Unidos vs Suecia

- Inglaterra vs Nigeria

- Australia vs Dinamarca

- Colombia vs Jamaica

- Francia vs Marruecos

Fuera quedó Nueva Zelanda, además de otros grandes equipos como Portugal e Italia,

¿Cuándo se jugarán los Octavos de Final del Mundial Femenil?

Los cruces de los Octavos de Final del Mundial Femenil darán inicio el viernes 4 de agosto a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, cuando se enfrenten Suiza y España.

Posteriormente el sábado 5 de agosto habrá dos enfrentamientos: Japón vs Noruega a las 2:00, mientras que Países Bajos y Sudáfrica se enfrentarán a las 20:00 horas. El domingo 6 sólo habrá un duelo, que será Suecia ante Estados Unidos a las 3:00.

Los últimos dos partidos serán el lunes 7 de agosto a la 1:30 horas, entre Inglaterra y Nigeria, además del choque entre las locales, Australia ante Dinamarca a las 4:30. Finalmente el martes 8 de agosto, Colombia vs Jamaica a las 2:00 y Francia vs Marruecos a las 5:00 Posteriormente conoceremos a los clasificados a los Cuartos de Final, los cuales darán inicio el jueves 10 de agosto y finalizarán el sábado 12.

