¿Está México? Estos han sido los 3 juegos del Mundial 2026 más vistos hasta el momento

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin lugar a dudas ha dejado récords muy interesantes en cuanto a audiencia se refiere. Y es que la pasión también se trasladó a las graderías de los escenarios deportivos que se han percibido llenos en los compromisos que se han disputado hasta la fecha: ¿Cuáles han sido los tres partidos que han contado con el mayor número de asistentes?

De acuerdo a información publicada directamente en la cuenta oficial de Football Meets Data en X, en el debut del campeonato internacional en el que se enfrentaron los combinados nacionales de México y Sudáfrica se alcanzó un ingreso de por lo menos 80,824 espectadores.

🏟️ Attendances | 🌎 FIFA World Cup 2026 (11-13 June)



80,824 🇲🇽 Mexico v 🇿🇦 South Africa

80,663 🇧🇷 Brazil v 🇲🇦 Morocco

70,492 🇺🇸 United States v 🇵🇾 Paraguay

67,966 🇶🇦 Qatar v 🇨🇭 Switzerland

64,146 🇭🇹 Haiti v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland

52,497 🇦🇺 Australia v 🇹🇷 Türkiye

44,985 🇰🇷 South Korea v 🇨🇿… pic.twitter.com/5HOipI4Vzp — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 14, 2026

El segundo partido con mayor audiencia corresponde al cotejo entre brasileños y marroquíes que se celebró en el Estadio Nueva York Nueva Jersey que contó con la asistencia de por lo menos 80,663 gargantas.

Finalmente, el debut de la selección de Estados Unidos ante su par paraguayo también generó un movimiento masivo. En Los Ángeles se apreció un ingreso de 70,492 espectadores, quienes fueron testigos de uno de los mejores encuentros que se han disputado en la actual edición del torneo intencional.

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¿Pueden superarse estos registros de asistencia a los estadios para los siguientes partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si bien el torneo recién comienza es totalmente seguro que aparezcan nuevos registros representativos, contemplando también la instancia en la que se desarrollan algunos emparejamientos.

De este modo, es muy probable que cuando se disputen los denominados mata a mata, las tribunas de los grandes recintos deportivos que albergan la competencia puedan apreciarse totalmente llenas.

Para no irnos más lejos, la final puede ser el evento que rompa el récord de audiencia, ya que es un partido que será muy seguido no solamente en el campo, sino también en los millones de hogares de personas que están disfrutando de esta contienda internacional.